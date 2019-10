FIFA 20 : La simulation d'EA Sports dit aussi non au racisme

Les événements récents n'ont pas laissé les autorités du football sans réaction. Et encore moins les marques qui les soutiennent. EA Sports a décidé d'agir, en soutenant la campagne "No Room For Racism" mise en place par la Premier League, en proposant un maillot et un kit spécial aux joueurs de sa dernière simulation de football, FIFA 20.

Les graves incidents survenus lors du dernier match de football entre la Bulgarie et l'Angleterre ont fait écho. Et ces échos sont désormais visibles dans la simulation de football FIFA 20 édité et développé par Electronic Arts.

Lors de cette rencontre, comptant pour les éliminatoires du prochain championnat d'Europe des Nations et largement remportée par les Three Lions (6-0), deux interruptions ont dû été provoqué par l'arbitre, suite à des cris de singe et à des saluts nazis en tribunes.

Des actes racistes dénoncés dans le monde entier et qui ont motivé les dirigeants de la Premier League - le championnat de clubs numéro un dans le monde - à réagir, en lançant la campagne No Room For Racism (pas de place au racisme), une nouvelle campagne de sensibilisation contre le racisme, véritable fléau des stades ces dernières années.

Le football est fait pour tous et toutes. Quand ce principe est remis en question, nous devons oublier la couleur de nos maillots et montrer tous ensemble qu'il n'y a pas de place pour le racisme au sein du football et de la société. Le soutien d'EA SPORTS FIFA à la campagne No Room For Racism de la Premier League en est un vrai symbole.

s'est notamment réjoui dans un communiqué le défenseur star de Liverpool, le Néerlandais Virgil Van Dijk, égérie cette saison de FIFA 20.

Il n'y a pas de place pour le racisme dans le football 🙌🏻🙌🏼🙌🏽🙌🏾🙌🏿.



Le soutien du dernier volet de la saga FIFA au mouvement sera visuel : un kit spécial, gratuit (of course), sera proposé aux joueurs dans le mode phare de la licence, le mode Ultimate Team. Ainsi, ils pourront choisir d'arborer un maillot, noir et blanc, barré du slogan "No Room For Racism" ou encore disposer de décorations (tifo) pour leurs stades et ce pour les prochains mois à venir.

La campagne "No Room For Racism", elle, initiée par la Premier League par voie de communiqué le 18 octobre et lancée le 19, s'achèvera dans les stades ce dimanche 27 octobre.