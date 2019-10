NBA 2K20 : Le tournoi "MyTeam Unlimited" de retour, les 250.000 dollars aussi, tous les détails

Après l'annonce d'un tournoi mondial en 1 vs 1 et en attendant la reprise de la NBA 2K League, 2K a dévoilé les détails de la deuxième levée du tournoi international MyTeam Unlimited pour NBA 2K20. Et il y a toujours 250.000 dollars de cashprize à la clé.

Il va y avoir de quoi faire, esportivement parlant, cette saison sur NBA 2K20. Car à la désormais traditionnelle NBA 2K League, qui va bientôt voir éclore sa troisième saison, s'était déjà ajoutée le NBA 2K Global Championship, un tournoi mondial permettant - alléluia- aux joueurs solo non retenus en NBA 2K League de montrer l'étendue de leur talent en 1 vs 1. Mais c'était sans compter sur le retour du tournoi international MyTeam Unlimited, intronisé la saison passée et qui avait buzzé avec ses 250 000 dollars de cashprize.

Ladite compétition fait donc son retour, avec toujours les 250.000 dollars (ouf) et toujours une finale en marge du All-Star Weekend et, donc, du All-Star Game.

Dans le détail, les joueurs devront se qualifier pour les Qualifiers dédiés et datés le week-end durant une période donnée, en choisissant les 13 meilleurs joueurs de leur deck de cartes, sur PS4 comme sur Xbox One et se lancer dans des affrontements en 5 contre 5.

Pour rallier les fameux Weekend Qualifiers de NBA 2K20, chaque joueur devra remporter dix victoires dans le mode MyTeam Unlimited. Une fois éligible à ces GameDays, il lui faudra remporter le maximum de matches dans le temps qui lui sera imparti (généralement 4 heures, entre 19 heures et 23 heures, heure française). Les quatre meilleurs joueurs - ceux avec le score le plus haut - de chaque GameDays (soit 8 en additionnant PS4 et Xbox One) seront qualifiés pour le tournoi à élimination simple qui se déroulera le 25 janvier 2020 avec les 32 élus.

A l'issue de ce dernier et comme la saison passée, le vainqueur de chaque tableau (comprenez de chaque console) s'envolera en direction de Chicago et du All-Star Weekend, afin de jouer le titre, sur trois manches et sur Xbox One. Ainsi que la récompense ultime, à savoir les 250 000 dollars.

La saison dernière, le Français Slimane Saada avait pris part à cette compétition et avait échoué en quarts de finale. C'est le champion Xbox One Dymaris "SkippTooMyLou"Jones, en provenance de Détroit, qui avait battu le joueur de NBA 2K League, Christopher "TurnUpDefense" Anderson pour s'adjuger le titre.

Le calendrier du tournoi MyTeam Unlimited NBA 2K20 :

Premier week-end de qualifications : 12 octobre 2019

Deuxième week-end de qualifications : 16 novembre 2019

Troisième week-end de qualifications : 14 décembre 2019

Quatrième et dernier week-end de qualifications : 18 janvier 2020

Tournoi à élimination simple : 25 janvier 2020



Finale du tournoi MyTeam Unlimited : 13 février 2020.