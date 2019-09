NBA 2K20 : Un tournoi mondial eSport annoncé, 145.000 dollars de gains

Fort de son propre championnat, la NBA 2K League, NBA 2K va disposer d'une autre compétition d'envergure à l'internationale, la NBA 2K20 Global Championship, disputée comme son nom l'indique sur le dernier volet de la série. Et bonne nouvelle : tout le monde pourra y participer.

Un titre de champion du monde, ça a de la gueule. Sur NBA 2K, cela prend tout de suite une autre dimension, à l'heure où la référence du jeu de basket dispose de sa propre ligue eSport, calquée sur l'une des compétitions les plus spectaculaires et regardées de la planète, la NBA, avec la complicité des franchises et un véritable "american dream", avec des joueurs logés, nourris, blanchis et évidemment payés pour performer durant plusieurs mois.

Si ambitieuse et intéressante soit-elle - elle ouvrira officiellement sa saison 3 prochainement -, et de moins en moins fermée - les joueurs asiatiques inclus au circuit de qualifications, les filles poussées à tenter leur chance - elle reste difficilement accessible notamment pour les joueurs du Vieux Continent, forcément frustrés de ne pas pouvoir s'inviter à cette grande messe.

La donne va donc changer avec la toute nouvelle compétition initiée par la NBA, la NBPA (l'association internationale des basketteurs) et l'ESL, un des plus gros organisateurs de tournois mondiaux esportifs. Baptisée NBA 2K20 Global Championship, elle va permettre, d'octobre à février 2020, à qui veut l'entendre sur la simulation de 2K d'en découdre. Le but ? Décrocher lors d'une finale physique aux Etats-Unis, dans les locaux d'ESL à Los Angeles, le titre ultime de champion du monde sur NBA 2K20.

15.000 dollars de cash par finale régionale, 100.000 $ pour le champion du monde

"Nous sommes honorés de nous associer avec la NBA, la NBPA et l'ESL pour créer ce premier tournoi de ce type pour NBA 2K, a notamment confié Jason Argent, le vice-président senior des Opérations Basket chez 2K. Nous encourageons toutes les personnes souhaitant tester leurs compétences à une échelle mondiale à s'enregistrer et voir si elles possèdent tous les atouts pour devenir le meilleur joueur en un contre un au monde."

Les qualifications se dérouleront sous la forme de tournois en ligne et d'événements physiques, sous le format de 1 vs 1 en Match Rapide à travers le globe et plus précisément dans les régions suivantes : Etats-Unis, Europe, Asie-Pacifique et ce d'octobre à novembre 2019.

De cela découleront ensuite des finales régionales, qui se dérouleront dans les différentes studios d'ESL, à Los Angeles donc, Paris et Sydney. Chaque vainqueur repartira avec 15 000 $ et des récompenses encore déterminées. Les finales globales auront lieu le 22 février 2020 et réuniront les huit meilleurs joueurs du globe, pour un cashprize pour le vainqueur de 100.000 dollars... sur les 145.000 dollars au global mis en jeu sur ces finales.

Si l'aventure vous tente et que vous vous sentez capable de tirer votre épingle du jeu, il vous suffit de vous inscrire à l'adresse suivante : www.nba2kgc.com. Le calendrier et le règlement complet de la compétition sont à retrouver sur cette adresse.