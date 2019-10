Nintendo Switch Lite : Nintendo a bien modifié la technologie de ses joysticks

Vous n'êtes pas sans le savoir, surtout si vous traînez régulièrement vos guêtres dans ce coin du Net : depuis notre première prise en main, la toute nouvelle Switch Lite nous avait permis de constater que l'épineux problème dit du "Joy Con drift" n'avait pas été réglé, même en l'absence desdits Joy Con.

À voir aussi : TEST de Mario Kart Tour : Un détour payant sur mobiles ?

Quelques jours seulement après la sortie de la belle déclinée en trois coloris, des vidéos de joueurs mécontents fleurissaient sur la toile, pour attester de l'épineux problème qui veut que la console considère un input alors que votre joystick est pourtant dans une position si neutre qu'il pourrait sans mal héberger ses comptes en Suisse.

Aujourd'hui, un fin limier et twittos de son état s'est permis de creuser le sujet, en listant chronologiquement la liste des évolutions techniques mises en place par Nintendo pour tenter de remédier à ce problème qui risque fort de conduire à un hold-up dont les américains ont le secret.

In this picture you can see my replacement stick on the right and the original on the left. The lower pic shows the one from the Switch lite. Both the replacement stick and the one from the Switch lite have bumps in the middle. pic.twitter.com/nOvG0ASWow