"Joy-Con Drift" : La Switch Lite désormais elle aussi concernée par le recours en justice

Lorsque la Nintendo Switch Lite a été annoncée, les joueurs se sont rapidement et légitimement demandés si elle serait elle aussi touchée par le problème du "Joy-Con Drift." Et ils ont obtenu très rapidement la réponse à leur question dans les jours qui ont suivi la sortie de la console. Sans surprise, cette situation a donné du grain à moudre aux avocats derrière l'action en justice intentée aux États-Unis contre Nintendo.

Quelques jours après l'apparition des premiers cas de "Joy-Con Drift" sur Switch Lite, d'autres cas sont apparus sur la toile. Ces cas étaient suffisamment nombreux pour inciter la firme Chimicles, Schwartz Kriner & Donaldson-Smith à ajouter les problèmes rencontrés par la Switch Lite au dossier de demande de recours collectif.

Comme le rapporte le site américain Polygon, certains témoignages ajoutés au dossier de la firme se plaignent que la Switch Lite se met à "drifter" plus rapidement que la Switch normale et d'autres affirment que la Switch Lite commence à "drifter" à partir d'une vingtaine d'heures de jeu.

En parallèle à l'évolution de ce dossier, des internautes ont posté des vidéos montrant leur Switch Lite en plein "Joy-Con Drift." En voici deux exemples :

@SpawnWaveMedia so I think I may have the first case of joycon drift in a Switch Lite and all I've done is marathoned Link's Awakening. I love this console so much but this is bumming me out. Is this how joycon drift manifests? Or is this another (less worrying) isolated defect? pic.twitter.com/96wvziGzTq