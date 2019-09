La Nintendo Switch Lite également sujette au problème de "Joy-Con Drift"

Depuis la sortie du modèle de Switch original, certaines consoles commercialisées à travers le monde souffrent d'un problème de mouvement intempestif des Joy-Con. Avec l'arrivée de la Switch Lite, et ses Joy-Con non-détachables, il était possible de se demander si Nintendo allait modifier sa console de manière à ce que ce problème disparaisse. Et à première vue, il semblerait que non.

La chaîne YouTube Spawn Wave s'est amusée à démonter une Nintendo Switch Lite toute neuve pour jeter un oeil sur ses entrailles et vérifier si Nintendo a apporté des modifications à la structure des "Joy-Con" intégrés à la machine.

Mis à part un changement de numéro des composants utilisés pour les joysticks de la Nintendo Switch Lite, cette dernière utilise apparemment les mêmes pièces que la Nintendo Switch classique. Il ne peut donc pas être exclu que la Switch Lite finisse par souffrir des mêmes problèmes de "Joy-Con Drift" que sa grande soeur.

Et comme le montre la vidéo publiée sur YouTube par un certain Alexis Javier, il semblerait qu'il existe déjà des cas de "Joy-Con Drift" sur Nintendo Switch Lite. Le joueur montre en effet la caméra se déplaçant toute seule dans The Legend of Zelda : Breath of the Wild, un des symptômes de ce défaut de la console de Nintendo.

L'existence du "Joy-Con Drift" sur Switch Lite est encore plus problématique que sur la Switch originale car une console touchée doit être renvoyée au service après-vente de Nintendo alors que sur Switch "normale," seuls les Joy-Con devaient être réparés. Il faudra en tout cas plus de temps pour savoir si le "Joy-Con Drift" est aussi répandu sur Switch Lite que sur le modèle original de Switch.