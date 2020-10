Attention! Gros sujet cette semaine sur ce blog, puisque l'on va essayer de déterminer ensemble quels sont les plus grands roux de l'histoire du jeu vidéo! Oui vous avez bien lu, on va parler couleur de cheveux! On aurait pu commencer par les blonds, ou les bruns, mais non. Choisissons d'entrée la difficulté, et débutons par les roux! Evidemment, galanterie oblige, quitte à parler des roux, on aurait dû commencer à établir un Top 5 des rousses les plus marquantes de l'histoire du média. Mais...non, toujours non. Désolé c'est à prendre ou à laisser, aujourd'hui on va parler bonhomme, et donc uniquement des roux de sexe masculin. Et dieu sait qu'il y en a en cherchant un peu...Nos amis aux cheveux couleur carotte sont largement représentés, un peu partout, sur toutes les plateformes et sur tous les genres: RPG, jeux de sports, Beat them all, titres de plateforme. La liste est longue, et il va falloir faire un sacré tri!

De fait, pour m'aider un peu dans cette tâche, on va réduire quelque peu le champ des possibles. Les personnages doivent donc être roux de chez roux! Pas de faux roux, auburn ou blond foncés, c'est une évidence. Ensuite, ils ne doivent pas être issus d'un film ou Anime quelconque. Non, cela serait trop facile! Ils doivent être avant toutes choses des personnages originaux, issus en premier lieu d'un jeu vidéo. Si vous aviez en têtes quelques ninja roux de Naruto ou quelques magiciens de Harry Potter, comprenez que nous n'allons pas parler d'eux aujourd'hui. Ce billet est un article dédié aux roux vidéoludiques. Et maintenant que ces quelques règles sont mises en place, nous allons sans plus tarder rentrer dans le vif du sujet. Regardons de plus près ce que le jeu vidéo a pu proposer comme mâles aux cheveux de fauve à travers le temps. Voyons aujourd'hui quel est le Top 5 des plus grands roux dans l'histoire du jeu vidéo.

Numéro 5: Lester Chaykin d'Another World sur Super Nes, Megadrive...

Débutons ce classement par, cocorico, un roux bien français! Certes, notre héros s'appelle Lester, et cela pourrait sonner plus anglo-saxon qu'autre chose, mais c'est bien Eric Chahi qui est à la baguette de cet incroyable jeu d'aventure qu'est Another World. Au passage, Chahi doit avoir une certaine fascination pour les roux, puisqu'il nous gratifiera quelques années plus tard d'un autre magnifique avatar rouquin en la personne du petit Andy, héros d'Heart of Darkness. Mais revenons à ce bon Lester. Impossible de louper sa flamboyante chevelure, et ce dès les premiers instants du jeu. Another World est en effet connu et reconnu pour sa magnifique introduction, véritable prouesse aux airs de blockbuster cinématographique. Voir notre jeune ingénieur de héros débarquer en voiture de sport, puis se mouvoir dans son laboratoire, ouvrir et boire une canette de soda, et enfin pianoter sur son ordinateur, sont autants d'instants mémorables pour tout joueur qui s'est frotté à cette magnifique épopée en terre inconnue. Et l'on traverse avec plaisir un monde lointain peuplé d'aliens, avec bien souvent comme seul repère, cette frimousse dont dépasse une magnifique chevelure rousse. Une tignasse qui vous distingue des hordes d'autochtones, tous désepérement chauves, et de ces décors froids qui semblent nous provenir tout droit du fin fond de l'espace. Lester est en quelque sorte un soleil au milieu de la nuit intersidérale. C'est beau n'est-ce pas? Et pour ne rien gâcher, le jeu est excellent, malgré une maniabilité sans doutes perfectible et certains passages clairement trop compliqués à gérer tant que l'on ne connait pas le tableau traversé par coeur. Reste cette ambiance absolument formidable, à l'image du lien qui va vous lier avec un habitant de cette lointaine planète, et qui viendra plusieurs fois à votre secours au courant de l'aventure créant entre vous un lien indéfectible. Une formule qui fera bien des émules, à l'image d'un titre comme Ico, arrivé bien plus tard sur PS2. Mais dans Ico, il n'y a pas de roux comme vous le savez! Alors Lester empoche sa place au sein de ce classement sans sourciller.

Numéro 4: Wakka de Final Fantasy 10 sur PS2

Voyons maintenant ce qui constitue peut-être l'une des plus belle houpette rouquine du jeu vidéo. Car la chevelure de Wakka, lourdeau mais ô combien sympathique ami de notre héros, et gardien de la jeune Yuna est un véritable chevalier au code d'honneur irréprochable. Malgré son apparence d'éternel vacancier, se cache derrière ces traits, un véritable héros. Héros des foules, dès lors qu'il enfile son maillot de bain tendance champion de blitzball, sorte de football aquatique fort populaire dans le monde de Final Fantasy 10. Mais également guerrier accompli, qui n'hésite pas à se mettre en première ligne et encaisser les coups à la place de Tidus et Yuna, qu'il est prêt à défendre au péril de sa vie. De par ses hauts faits d'armes, son style flamboyant et sa relative maladresse, il demeure un personnage central de l'univers de Final Fantasy, l'un des rares roux que l'on pourra incarner à travers l'ensemble de la saga. Alors Squaresoft n'a pas fait les choses à moitié, et nous gratifie d'une coupe de cheveux des plus mémorable. Non content d'arborer fièrement sa cheveleure rouge feu du plus bel effet, toujours impeccablement brushée, Wakka agrémente son look d'un superbe bandana d'un bleu azur qui vient compléter sa tenue à merveille. Et enfin, il y a cette houpette au sommet de la chevelure elle-même, qui défie les lois de la gravité et doit faire le bonheur de tous les marchands de gel pour cheveux de Final Fantasy 10. En voilà un personnage attachant, à l'esthétique très soignée! Et qui prend vie au sein d'un grand RPG pour ne rien gâcher, car Final Fantasy 10 est, pour les connaisseurs, un titre qui a marqué son temps. De par sa réalisation époustouflante, son histoire touchante et son système de combat calibré aux petits oignons, rares sont les joueurs à ne pas être tombés sous le charme. Tous ces joueurs qui à l'évocation du nom de ce jeune homme enjoué, auront sans nul doute un petit sourire en coin.

Numéro 3: Chrono de Chrono Trigger sur Super Nes

Si la série des Final Fantasy a connu peu de roux dans ses rangs, Squaresoft va remettre les pendules à l'heure...grâce à la création d'un héros légendaire en la personne de Chrono. Arborant une chevelure aux contours digne des plus grands guerriers de l'espace si chers à son créateur Akira Toriyama, le personnage principal de Chrono Trigger va vivre et vous faire vivre une aventure inoubliable. Ornant sa chevelure d'un bandana lui aussi, notre cher rouquin va voir du pays. Et malgré un mutisme prononcé, il reste pour beaucoup, le plus grand roux de l'histoire du jeu vidéo. Pourquoi cela me direz-vous? Accessoirement parce que les deux premiers de ce classement trichent un peu, mais nous verrons cela plus tard. Non, Chrono est au centre de beaucoup d'attentions, avant tout parce qu'il est au centre d'un RPG qui est resté dans les mémoires. Sans doutes l'un, si ce n'est le plus grand jeu de sa génération. Tout dans Chrono Trigger confère à l'émerveillement. Je ne vous ferais pas l'affront de vous vanter toutes les qualités de ce RPG de légende, que j'ai déjà évoqué par ailleurs au sein d'un billet consacré aux 5 plus grands RPG de la Super Nintendo, et qui figure naturellement à la seule place qui lui convient: la première. Mais il faut simplement préciser que ce RPG est capable de faire aimer le genre à ceux qui y sont presque réfractaires. J'y ai mis un bon nombre d'amis, voire même mon épouse, qui ne joue aux jeux vidéo que 30 minutes par an...Et même elle à terminé ce titre résolument à part, sans forcer. Pour ma part, je ne compte plus le nombre de fois ou j'ai relancé une "dernière petite partie", pour finalement terminer une fois de plus le jeu de bout en bout. Inutile de préciser que mes parties en New Game + sont complètement craquées, et les personnages ont depuis plus de deux décennies toutes leurs statistiques au maximum, et ont traversé toutes les fins proposée par le soft. Et pourtant...difficile de vous dire que je ne relancerai pas Chrono Trigger prochainement...Le plus grand RPG de la création à mes yeux. Ce qui fait de Chrono le plus beau roux du jeu vidéo? Pas loin...Mais c'est sans compter sur les deux énergumènes qui vont suivre!

Numéro 2: Adol de la série Ys

Car s'il est un héros de RPG qui reste également dans toutes les têtes, c'est certainement ce satané Adol. Jamais avare de nouvelles aventures, le protagoniste au centre de la série des Ys à un certain talent pour s'attirer des ennuis et se retrouver à combattre hordes de démons et autres monstres extraordinaires. De sa première apparition sur quelques PC japonais à la fin des années 80, en passant par ses excellentes aventures sur PC-Engine, Super Famicom ou PSP, jusqu'à ses toutes récentes péripéties sur PS4 et Switch à travers le fabuleux Ys 8l Lacrimosa of Dana, ce chevalier sans peur et sans reproches va, avec sa superbe et ardente chevelure vous faire vivre quelques unes de vos plus grandes émotions de joueur. Prenant depuis toujours la forme d'un Action RPG nerveux, à la maniabilité impeccable et donc au plaisir immédiat, la série est portée qui plus est par une musique du feu de dieu, qui se marie à merveille avec la chevelure incandescente non seulement de notre héros, mais également avec celle de nombreux protagonistes, ou une telle chevelure semble être quasiment la norme. Dès les prémices de la série, la saga respire la qualité, et si le scénario un peu convenu ne vous fera pas verser une larme, Adol lui, sera un compagnon attachant. Si Ys Book 1&2 pose définitivement les bases de la série sur PC-Engine et fait de la saga un succès immédiat auprès de tous les amateurs éclairés en matière d'Action RPG, il est surtout, à l'époque de sa sortie, assez novateur, et offre une proposition technique alors rarement vue. Imaginez seulement ceci, il est possible ici de déambuler dans de vaste donjons sur fond d'une musique rock en qualité CD, et ce dès 1989! Les opus convaincants se succèdent, à l'image d'un Ys 4: The Déawn of Ys, tout aussi réussi. Les récentes sorties de Ys Seven et, encore plus proche de nous, de Ys 8: Lacrimosa of Dana sur les consoles actuelles, nous font espérer le meilleur pour l'avenir. Et avec un Ys 9 en ligne de mire, mon petit doigt me dit que je vais me replonger avec bonheur dans les aventures de l'éternel héros de Falcom et ainsi me retrouver à contempler une nouvelle fois cette chevelure de feu. Adol numéro 2 aujourd'hui, ce qui veut dire qu'en première place...

Numéro 1: Blanka de la série Street Figher

...Se trouve le plus grand combattant roux de l'histoire! Nul besoin d'une épée pour se battre dès lors que l'on est une bête féroce, capable rien de moins que de générer d'importantes décharges d'électricité à travers tout son propre corps, ou encore de se propulser tel un boulet de canon vers son adversaire. Oui, comment passer à côté de Blanka et de sa magnifique chevelure, qui nous offre un contraste éclatant avec ce corps verdâtre qui lui permet de se camoufler dans les profondeurs de la jungle brésilienne? Non seulement nous sommes gratifiés d'une épaisse chevelure rousse, mais comme Blanka à le bon ton de se battre torse nu, nous sommes béat d'admiration devant cette pilosité non moins rayonnante, qui font de notre cher combattant rien de moins que le rouquin ultime du jeu vidéo! Après une première apparition remarquée au sein de Street Figher 2, le bestial brésilien issu du magistral coup de crayon d'Akiman reprendra très fréquemment du service au sein de la série, notamment sur les versions de Street Fighter Alpha, puis Street Figher 4 et 5. Sans oublier les nombreux spin-off tels que les épisodes Street Figher EX ou Capcom vs. SNK. On ne compte plus les épisodes ou Blanka étale sa magnifique crinière qui rendrait jaloux n'importe quel roi de la savane. Ma version préférée du plus beau combattant roux de l'histoire est peut-être celle de Street Figher Alpha 3, qui propose alors un Blanka avec une allonge assez redoutable, au style résolument bestial, avec à la clé une attaque spéciale à mourir de rire, qui le verra attaquer son adversaire à coup de...bananes et de pastèques! Mais pour aujourd'hui, nous ne retiendrons qu'une seule chose: Cette incroyable crinière étincelante qui offre sans aucune contestation possible la première place de notre classement à notre furieux et rugissant combattant. Bravo à Capcom pour avoir créer le roux le plus marquant de l'histoire du jeu vidéo!

C'est beau tous ces roux réunis sur ce seul billet n'est ce pas? Et ça n'est pas fini, car on va aborder ceux qui ne font pas partie du Top 5 du jour mais qui auraient peut-être mérité d'y figurer. A commencer par les protagonistes que l'on incarne dans la série de RPG phare de Namco. Car a travers vous aventures dans les contrées qui composent les différents épisodes de Tales of, vous aurez droit à un plateau assez conséquent de rouquins. Notamment au sein de Tales of Eternia et surtout, Tales of Symphonia qui vous fera rencontrer les deux grands guerriers que sont Zélos Wilder et Kratos Aurion. Et quitte à parler de grand guerriers, impossible de passer sous silence celui qui aura fait faire des cauchemars à tous les joueurs de la saga King of Fighers. Je veux bien entendu parler de Iori Yagami dont la chevelure de braise, les yeux ténébreux, et les coups redoutables en font un favori des joueurs. Enfin, comment conclure ce pannel par un personnage qui ne figure pas dans le classement car nous n'avons jamais eu la chance, nous joueur, de l'incarner, mais qui mérite sans doutes une place tout en haut du classement, vu sa popularité. Je veux bien entendu parler de Ganondorf, le némésis de Link et de la princesse Zelda, qui donnera tant de fil à retordre au héros de la lumière à travers les âges et dont la chevelure de feu reste dans toues les mémoires.



Voilà en quelques mots ce que l'on pouvait dire sur le sujet...quelque peu particulier du jour. Et surtout, proposer une manière d'aborder des personnages que l'on a peu l'occasion de mettre en avant. Et même si nos chères têtes rousses sont relativement peu nombreuses, on ne peut que constater qu'ils ne sont pas en reste dès lors qu'il faut montrer ses qualités de héros ou de combattant émérite. De là à imaginer qu'ils tirent leur force de leur chevelure, il n'y a qu'un pas...que je ne franchirais pas! Avant de vous quitter, je tiens tout de même à vous préciser qu'aucun roux n'a été blessé à l'occasion de l'écriture de ce billet, l'intégrité de leur cuir chevelu est également resté intact et plus brillant que jamais. Il me reste à vous souhaiter bon vent, avant que je m'en retourne jouer à mon tout dernier jeu de simulation footbalistique: Guy Roux Manager ! Avec un titre pareil, sans nul doutes que je vais ici croiser d'autres rouquins de pixels ou de polygones.

N'hésitez pas à exposer en commentaires vos plus belles incarnations vidéoludiques dès lors qu'elles arboraient une magnifique chevelure rousse!

Et je vous retrouve pour un prochain Top 5, qui immanquablement, parlera moins de chevelure.