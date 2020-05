Qui dit RPG, dit avant toute chose aventure haletante ! Et pour vivre pleinement cette aventure, on le sait bien, nos héros et héroines ont besoin de parcourir de vaste étendues à travers les contrées qui les entournent. Bien entendu, tout périple qui se respecte commence...à pieds! Et c'est bien calés dans leurs chaussures que vous allez aider vos avatars à traverser ses premières plaines, forêts, montagnes, déserts ou marécages! Cependant assez vite, un besoin va se faire sentir, celui de se déplacer plus librement dans son environnement. Nous prenons bien nous même la voiture ou le métro pour aller travailler! Alors naturellement, tout personnage de RPG qui se respecte va, à travers ses découvertes et ses rencontres immanquablement, lui aussi ressentir le besoin de se trouver un moyen de transport plus approprié afin de couvrir de vastes étendues et ainsi l'aider à aller occir ses ennemis à l'autre bout du monde!

Pour se faire, nos chers porteurs d'épées et de sortilèges en tout genre ne vont bien évidemment pas prendre le métro comme nous tous, afin de ne pas subir les contraintes classiques tels que les pannes techniques ou les grèves intempestives. Ils vont bien entendu compter sur l'imagination foisonante des développeurs afin de leur proposer les moyens de locomotion les plus efficaces et originaux qui soient. Le peu que l'on puisse dire est que la gamme est excessivement large! L'originalité est souvent au rendez-vous, et elle vaut bien la peine d'être mise en avant! Jettons donc sans plus tarder un oeil aux véhicules (et plus...) qui permettente à nos avatars de se déplacer sans user leurs précieux souliers, et ainsi conserver leurs forces pour mener à bien leur quête! C'est parti pour un Top 5 des moyens de locomotion les plus utilisés (et les plus originaux) dans nos chers RPG.



Numéro 5: A bord d'un véhicule mécanique terrestre

Débutons par ce qui devrait naturellement se faire de plus commun dans le genre, à savoir le déplacement en véhicule motorisé, sur notre bon vieux plancher des vaches. Un grand classique serait d'évoquer le recours à cette bonne vieille voiture, et pourtant...le tout manque de fantasie. Et il faudra peut-être attendre le 15ème, et parfois insipide épisode de Final Fantasy, afin de voir un RPG qui axe d'une manière aussi évidente ses déplacements autour d'une bonne vielle berline des familles! Pourtant, si nous faisons appel à notre mémoire, on peut se rappeler qu'un Land Rover était à disposition dans un jeu un peu plus loin de nous...à savoir Phantasy Star 4, qui vous proposait de piloter une "voiture" du cèlebre constructeur! Enfin voiture...disons plutôt un tank futuriste! De fait le tank a quelque fois également été mis en avant. Le plus bel exemple est peut être à aller chercher sur la série des Metal Max qui en plus de vous servir de moyen de transport, permet de vous défendre, pratique! Comment évoquer les moyens de transport terrestre sans avoir une pensée pour le train, ce moyen de locomotion si éco-friendly? Son utilisation dans les RPG est plutôt rare, il faut se l'avouer, et les quelques exemples dans Final Fantasy 6, Final Fantay 8, Grandia ou encore Shining Force 3 font du train un décor plus qu'un véritable véhicule qui aide nos héros à se déplacer. Peut-être que le manque de flexibilié de ce mode de transport s'adapte mal aux besoins de nos protagonistes. A une exception près...mais j'y reviendrai. Enfin, concluons avec quelques mots sur l'utilisation de la moto, elle aussi très sous représentée malgré le potentiel peut-être plus évident de celle-ci... A l'exception de très brefs passages dans Final Fantasy 7 ou Chrono Trigger, peu de choses à se mettre sous la dent! Le véhicule terrestre n'est donc pas aussi populaire qu'on pourrait le penser...Il faut se tourner vers d'autres alternatives plus efficaces...

Foire aux tanks dans Metal Max Returns Squall et compagnie prennent le TGV

Numéro 4: A bord d'un véhicule mécanique marin ou sous-marin

Regardons un peu du côté de la mer et des océans. De manière assez logique, élément récurrent dans un nombre important de RPG, les étendues marines constituent un terrain de jeu et donc de transport privilégié pour un bon nombre de RPG. Ainsi ce bon vieux navire, qui ressemble bien souvent à un gallion de la renaissance est présent dans un nombre important de séries telles que Final Fantasy ou Dragon Quest pour ne citer que les plus connues, qui ne sont pas avares quand il s'agit d'utiliser ce moyen de transport. Certains titres moins célèbres en font même un élément central de leur mécanique de jeu, tel que la trop courte série des Uncharted Waters ou le souvent considéré comme canard boiteux de la série, Suikoden 4. Voyons ce que le genre peut proposer d'un peu plus original et regardons ainsi sous les océans. Oui, le sous-marin fera parfois partie de la fête, et il vous sera très utile dans Final Fantasy 7 et Final Fantasy 4. Mais bien souvent, on ne s'embarasse pas trop de tout cet attiral mécanique et il nous est simplement possible de traverser les océans...à pied! Les exemples sont nombreux: Final Fantasy 10, qui mets en avant des héros capables de parfaitement s'adapter sous l'eau, Final Fantasy Legend 3 ou encore le premier Breath of Fire, qui, grâce à un peu de magie vous simplifie grandement la tâche! L'exemple le plus original de déplacement sur l'eau viendra peut-être du plus très jeune Final Fantasy premier du nom, qui vous place sur un tout petit canoe! A moins que le radeau de Shining Force 2 qui transporte l'intégralité de votre armée ne lui ravisse cette place ?

Le navire, au centre d'Uncharted Waters Tidus aussi à l'aise sur terre que dans l'eau



Numéro 3: Par la grâce d'un objet en réalité peu approprié



Le moyen de transport suivant obtient sans doutes, après considération, la palme du transport le plus original à mes yeux. Et celui-ci se trouve au sein de Dragon Quest 6. Non content de vous proposer de vous déplacer en tapis volant, ce qui de mémoire dans un RPG est relativement unique, le titre d'Enix ne s'arrête pas en aussi bon chemin, et vous propose d'utiliser pour vos prochains déplacements aériens, un lit. Oui, un bon vieux lit volant! Quoi de plus naturel n'est-ce pas? Celui-ci vous permettra de vous déplacer dans le monde des rêves (oui il fallait bien trouver un sens à l'utilisation d'un tel vehicule...), sorte d'univers parallèle au monde réél qui vous permettra de faire progresser votre aventure en allant sonder ce qui se trame de l'autre côté des...puits dissiminés de par le monde. On se demande bien ce que Yuji Horii et ses équipes se voyaient servir à la cantine ou au bar du coin pendant la mise en place du scénario de cet épisode lofoque à souhait! Ce somptueux et improbable lit volant mérite à lui seul une place de choix dans ce classement tellement son utilisation et sa nature atypique le placent à mille lieux de ce que l'on peut trouver dans tous les autres RPG...Pour enfoncer le clou, regardons toujours au sein de cette même série, une propostion plutôt originale, quelque peu à contre emploi, puisque elle permet de se déplacer en train, non pas sur de simple rails, mais dans les airs! Cette idée qui a sans doutes trouvé ses racines dans des séries telles que Galaxy Express 999, se retrouve ici intégrée à Dragon Quest 9 sous la forme d'un train volant entièrement doré. Une belle manière de se distinguer une fois de plus du classicisme de rigeur! Comme quoi, la série Dragon Quest qui dans son approche est souvent critiquée (ou adulée) pour son manque d'innovation semble être la série qui sur ce point préçis des moyens de locomotion, propose peut-être les idées les plus farfelues et originales!

Effet psychadélique du lit volant de DQ6 Quelle ville dans le monde est connue pour ça?

Numéro 2: A bord d'un véhicule mécanique volant

Nous voici arrivés en 2ème position, et vous vous doutez que l'on attaque ici le très sérieux. A savoir le transport aérien, par le biais d'un véhicule à propulsion mécanique. On pense naturellement que l'avion tienne une place de choix dans les modes de transport proposés, mais que nenni! L'approche est une nouvelle fois assez originale, et si le bâteau de type gallion de pirate est à la mode, pourquoi de pas propulser ceux-ci dans les airs? C'est ce que propose, avec parfois un peu de variété les fameux Airships de la série des Final Fantasy, ou les épisodes 4 & 5 en particulers nous offrent de beaux exemples de navires pirates sillonant les cieux! C'est également le cas avec le superbe RPG de la Dreamcast, Skies of Arcadia dont le contexte permet le déploiement d'une belle flotte de navires volants divers et variés. Comment par ailleurs, passer sous silence l'utilisation de navettes et autres vaisseaux spatiaux, qui auront une place de choix dans tout RPG traitant de science fiction qui se respecte. Un exemple évident serait de faire référence à la série des Star Ocean qui en fait une utilisation intensive, ou encore mentionner le sympathique Rogue Galaxy. Cela serait oublier le nombre colossal de RPG sur PC qui donne la part belle à ces engins du futur. Entre les Mass Effect, Star Wars KOTOR et autres X-COM, on ne compte plus les exemples de vaisseaux spaciaux sillonant l'espace virtuel! Le pendant nippon verra naturellement les développeurs se tourner vers l'utilisation de méchas! Ces robots géants aux formes plus ou moins humanoides sont en effet très populaires au Japon et de nombreux RPG intègrent des déplacements en mécha. Le plus bel exemple en date est sans aucun doute un titre de Squaresoft sorti en 1998, l'inégalable Xenogears, dont le titre même porte la marque des véhicules qu'il mets en avant avec un talent certain. Pour conclure, j'aurais une pensée émue pour les voyages en ballon, quelques peu désuets que propose Dragon Quest 4. Série ou la simplicité est de rigueur et ou elle se retrouve parfois même jusque dans les modes de transports qu'empruntes nos protagonistes.

Xenogears regorge de mechas Les fameux Airships de Skies of Arcadia

Numéro 1: Par la grâce d'un animal légendaire

Qu'est ce qui est plus utile qu'un vaisseau spatial ou un mécha pour se déplacer d'un bout à l'autre de la planète ou dans l'espace sur tout RPG digne de ce nom? Un animal légendaire, mais c'est bien sur!! Encore plus fort que les Airships et autres objets volants motorisés, l'animal de compagnie qui nage, vole ou cours, permet de vous immerger dans un monde fantastique dans lequel celui-ci s'intègre le plus naturellement du monde. Le plus bel exemple qui me vient à l'esprit provient sans doutes de la saga des Seiken Densetsu (ou Mana en Français). Qui à l'époque de sa sortie n'a pas rêvé de chevaucher le somptueux Flammy, dragon blanc fait de plumes et que l'on pouvait appeler d'un coup de tambourin afin qu'il vous transporte dans les airs jusque dans une nouvelle contrée lointaine? Vous aidant même parfois à affronter vos redoutables ennemis en plein vol quand cela était nécessaire! Sans doute que la référence indéniable au film l'Histoire Sans Fin, ainsi que la musique qui accompagne chaque chevauchée y est pour beaucoup, mais cela constitue sans l'ombre d'une hésitation, et pour nombre de joueurs, un moment à part de leur expérience de gamer! La série aura par ailleurs le bon goût d'ajouter à sa panoplie d'animaux de légende, dans son 3ème épisode, une tortue au look totalement improbable afin de vous permettre de silloner les océans. La 2nde série qui me vient à l'esprit est une nouvelle fois la série des Dragon Quest qui quand elle ne s'amuse pas à vous faire voler grâce à un lit ou un train, vous met à disposition un bestiaire assez incroyable. Citons cette baleine volante qui vous comblera à n'en point douter dans Dragon Quest 11, ou encore ce majestueux rapace doré qui vous transporte avec élégance à travers le vaste monde de Dragon Quest 8. Pourtant, la palme de l'originalté revient peut-être à une série que l'on ne s'attends pas à trouver ici, puisqu'il s'agit du jeu Star Ocean 2, qui vous permettait de vous déplacer grâce à...un lapin géant! Une manière originale de joindre l'utile au...ridicule!

Le majestueux Flammy de Seiken Densetsu Lapin, laaaaaapin!

Vous l'aurez sans doutes compris le but de ce billet n'est pas tant de faire un Top 5 absolu des meilleurs moyens de locomotion dans nos RPG, mais bel et bien de se remémorer quelques bons souvenirs associés à la découverte et à l'utilisation de ceux-ci dans nos jeux préférés. L'obtention de ces nouveaux modes de transport rimant très souvent avec une ouverture considérable du champ des possibles, garantissant alors des moments de découverte intense, un nouveau monde s'ouvrant alors littéralement devant vous! Les développeurs l'ont bien compris, et les efforts de mise en scène autour de l'obtention de ces machines ou animaux tant convoités étaient nombreux, renforçant leur impact dans notre imaginaire.

Filez donc sur Secret of Mana faire un tour en Flammy au son de la somptueuse mélodie Prophecy, instant de grâce dans les ultimes moments de ce jeu, et qui englobe peut-être tout ce qui a pu être dit plus haut sur l'attention apportée à ces moments dans nos softs préférés. Et si vous n'êtes toujours pas convaincus...., je vous ai déjà dit avoir vu un chocobo bien entrainé se mettre à voler ?

Et pour vous, quel est le souvenir impérissable que vous a laissé un certain mode de transport ? Quel est le moyen de transport le plus fou auquel vous pensez à la lecture de ce billet en vous remémorant votre RPG favori ?

A très vite pour un nouveau Top 5!