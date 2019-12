1/ Présente-toi à l'assemblée constitutive des membres de la commu' :

Gianni, 41 ans, 1m 75, 61 kilos après deux mois de Ring Fit Adventure, ami des bêtes, journaliste pour Gameblog et pas du genre à laisser bébé dans un coin.

2/ Ton jeu de l'année ?

Eh ouais, Disco Elysium. Quel bonheur pour un rôliste. Et en plus ça m'a donné envie de retourner en Estonie, où on est quand même bien peinard.

3/ Ta surprise de l'année ?

L'an dernier, c'était déjà un jeu qui me faisait faire du sport. Bah là, avec Ring Fit Adventure, c'est pareil, sans musique et avec un anneau qui parle. Bientôt deux mois et j'ai un corps de rêve, je suis guéri de toutes mes maladies, l'être aimé est revenu et j'ai des rentrées d'argent importantes.

4/ Ta déception de l'année ?

J'ai croisé Aurélien Regard à plusieurs reprises depuis Nervous Brickdown chez Arkedo. En plus d'être très sympa, c'est un mec vraiment passionné, passionnant et talentueux. Mais là, AWAY : Journey to the Unexpected, v'là la déception.

5/ Le scandale de l'année ?

Le retrait de l'extraordinaire Devotion de Steam, que du coup je ne peux même plus conseiller ou intégrer à une sélection. Tout çaparce que des développeurs ont mis des sales vannes sur le président chinois et oublié de les retirer. Non mais vraiment, vous imaginez le Général de Gaulle mis en examen ou Marco Van Basten qui lâcherait un petit salut nazi à la télé pour rire ? Il faut faire gaffe, tout de même.

6/ Le scandal GB de l'année ?

Quelle ordure de s'être tiré comme ça après avoir prédit en notre nom que la Switch allait se planter et que Nintendo allait être racheté par Disney.

7/ L'arnaque de l'année ?

Je m'en veux tellement.

8/ Le braquage de l'année ?

Comme j'en suis toujours à la phase "c'est quoi cette merde ?" au bout de cinq-six heures de jeu (il paraît que ça évolue au bout de vingt), je vais dire que les louanges adressées à Death Stranding me dépassent et qu'à ce niveau, c'est du Ocean's Eleven.

9/ La direction artistique de l'année ?

Beaucoup trop mignon.

10/ La bande-son de l'année ?

Ouaip, c'était la bande-son de notre été, à la rédaction.

11/ La turbo-baffe de l'année ?

À la fin d'Arise : A Simple Story, j'étais pas bien.

12/ Le développeur de l'année ?

Ca ne peut être que lui, il fait tout, il est partout, tout le temps (sauf pour nous)(mais c'est pas faute d'avoir essayé).

13/ Le constructeur de l'année ?

Comme en 2018, ils assurent et font ce qu'il faut pour TOUS les joueurs.

14/ L'éditeur (hors constructeur) de l'année ?

Quand tu sors Outer Wilds, Sayonara Wild Hearts et Telling Lies la même année, t'as réussi ta vie.

15/ Le bide de l'année qui t'a fait plaisir ?

Le mien, encore, qui fond lentement mais sûrement grâce à mes séances de sport quotidiennes.

16/ Le bide de l'année qui a fait du chagrin en toi ?

Si l'on en croit les premières estimations, ce n'est pas la joie pour Shenmue III dans le commerce. Ceci me chagrine car même si je n'ai pas encore fait cette série, j'ai un respect immense pour Yu Suzuki et je suis certain que cet épisode contente les fans, les vrais et pourrait intéresser à plus grande échelle.

17/ L'expérience viscérale de l'année ?

Faire un plateau avec Eva qui finit pas se sentir mal d'un seul coup, laissez-moi vous dire que ça prend bien aux tripes.

18/ Le troll de l'année ?

Comparer les loot boxes à des Kinder Surprise, ça demande du talent et une certaine maîtrise de soi. Alors bravo à Kerry Hopkins, en charge des affaires juridiques d'Electronic Arts.

19/ Ton Top 5 de l'année ?

Disco Elysium Telling Lies Control Resident Evil 2 Bloodstained : Ritual of the Night

20/ Les 5 jeux les plus joués cette année ?

Tetris 99 Ring Fit Adventure Disco Elysium Fire Emblem : Three Houses Tenter de me concentrer à la rédac'

21/ Le jeu sur lequel t'as passé trop de temps de cette année ?

Ce n'étaient qu'une poignée d'heures, mais j'ai quand même eu l'impression qu'elles auraient pu être consacrées à quelque chose de plus constructif. J'ai crû en Erica et j'ai eu tort.

22/ La chose inavouable que tu as pourtant faite cette année et qui concerne le JV ?

Bah en fait rien d'inavouable. Tout le monde sait tout.

23/ Tes attentes pour 2019 ?

Que la PS5 et la Scarlett aient de super jeux de lancement.

Que Heart Forth, Alicia, Bayonetta 3 et The Last Night déboulent rapidement.

Qu'on en finisse avec les Rogue-like générés aléatoirement, POUR DE VRAI.

Que From Software ressuscite Otogi, ou alors que les deux épisodes tournent sur Xbox Series X.

Que les développeurs - quand les RP font bien leur taf et nous laissent les interviewer - arrêtent avec les ""no comment" sauf quand ils sont face à IGN, Eurogamer ou Game Informer.

TOUJOURS plus de nanas et moins de bruns à lunettes chez Gameblog.

24/ Pose-toi une question et réponds-y.

Tu vois c'que j'veux dire ou pas ?

Ouais, j'vois l'délire.

25/ Le mot de la fin ?

Klouker (Bretagne) : Manger avec avidité ; se goinfrer. C'est entré dans le Larousse cette année.