FIFA 20 : Marco Van Basten retiré du jeu suite à une "blague nazie" à la télévision

On peut être une légende du football et ne pas être spécialement futé. Une star du ballon des années 80 et 90 passée consultant l'a démontré, et entraîné Electronic Arts à réagir.

Marco Van Basten, c'est ce joueur de la grande époque du Milan AC qui, avec Ruud Gullit et Frank Rijkaard formait un trio néerlandais irrésistible en club comme en sélection. Passé par la FIFA en tant que directeur technique, l'ancien attaquant Oranje intervenait il y a peu sur Sky Sports.

Mais le 23 novembre dernier, il va se rendre coupable d'un geste qui mérite largement le carton rouge. Et pas besoin de VAR.

Alors que le reporter de Fox Sports aux Pays-Bas, Hans Kraay, questionne l'entraîneur allemand du Heracles Alrmelo, Frank Wormuth, à la mi-temps d'un match contre l'Ajax Amsterdam, Marco Van Basten se fend d'un petit "Sieg Heil" tout à fait audible. Il convient de rappeler qu'il s'agit d'une locution de ralliement aux partisans du nazisme.

Suspendu par la chaîne jusqu'au 7 décembre pour ce qu'il qualifie rapidement, après excuses, d'une blague stupide et inappropriée lancée pour se moquer du niveau d'allemand de Kraay, le triple Ballon d'Or perd également son statut d'Icône dans FIFA 20.

EA Sports a diffusé un message aux joueurs (voir dans notre galerie d'images) :

Nous sommes au courant des commentaires récents émis par Marco Van Basten. Nous espérons que notre engagement pour l'égalité et la diversité se reflète dans nos jeux. Ainsi, nous suspendons Marco Van Basten en tant qu'Icône, il ne sera plus disponible dans les packs, défis de création d'équipes et FUT Draft jusqu'à nouvel ordre.

EA Sports ne précise pas s'il reviendra un jour. La nature du dérapage laisse supposer que la mise à l'index pourrait durer un certain temps pour le batave.

FIFA 20 est disponible sur PS4, Xbox One et PC.

