Cette petite vous cache des choses !

Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui je vous propose de découvrir avec moi les petits secrets de la mini console de Konami. En effet, comme je l'ai testée énormément après l'avoir finalement reçue j'ai découvert à force de quelques recherche par ci et par là quelques petites choses cachées qui ajoute parfois du contenu, parfois drôle ou encore étrange.

Lien vers la vidéo : https://youtu.be/iknqXwHZKM4

J'ai essayé de tout condenser dans une courte vidéo qui je l'espère vous plaira, moi en tout cas comme d'habitude j'ai aimé effectuer ces recherches et surtout rentrer cette petite console qui a sa place dans ma collection à côté des autres consoles mini du marché !.

Je vous laisse donc avec cette courte vidéo, bon visionnage !

N'hésitez pas à partager votre avis dans les commentaires, pourquoi partager vos jeux du même style afin d'en découvrir d'autres !

