Fait inédit dans l'histoire du rétrogaming mondial : nous allons déchtroumpfer un Schtroumpf neuf sous vos schtroumpfs ébahis ! Bon comme le langage Schtroumpf est parfois compliqué à comprendre, je vous fais la traduction : nous allons déballer un jeu neuf sous vos yeux ébahis !

Et attention : il ne s'agit pas d'un jeu récent, non mes p'tits lapins, nous remontons aux sources avec le jeu originel : Smurf : Rescue in Gargamel's Castle ! Un jeu ColecoVision de 1982 !

Nous allons donc retirer la protection de plastique pour découvrir ce que contient cette illustre boîte de jeu.

Nul doute qu'on y trouvera sans doute un superbe catalogue de jeux, une notice en Français (et peut-être même en Anglais) ainsi qu'un coupon pour gagner un CBS Case ! Oui je sais, c'est plus facile de faire ce genre de commentaire, une fois la boîte ouverte :)

En tout état de cause, nous regarderons attentivement tout cela, non sans oublier de respirer l'air des années 80 contenu dans ce sarcophage de carton et de plastique !

On profitera également de ce retour dans les années 80 pour faire un point d'étape sur l'aventure américaine de nos célèbres petits bonhommes bleus et nous attarder sur la personnalité de leur papa : Peyo ! Une sucess story incroyable qui perdure encore de nos jours.