Si vous êtes passés à côté de certains gros hits de la PS4, Cdiscount propose en ce moment une Promo Jeu Playstation Hits avec des packs de 2 jeux à 24,99¤. Ce qui revient à un peu moins de 12,25¤ le jeu. Il y a pas mal de combinaisons disponibles, avec du God Of War, Horizon Zero Dawn Complete edition ou encore Bloodborne pour ne citer qu'eux. Voici le résumé des meilleurs packs disponibles.

Promo Jeu Playstation Hits : des packs de 2 jeux pour les aventuriers

Pack God of War + Nioh

24.99 ¤ 39.99 ¤

Là on retrouve les dernières aventures de Kratos dans une ambiance inspirée de la mythologie Nordique. Plébiscité par la presse, God of War s'éloigne de sa traditionnelle Grèce antique pour nous proposer une aventure où narration et mise en scène sont comme d'habitude de très haute volée.

Dans ce pack, on va aussi pouvoir s'arracher les cheveux avec Nioh, un des fils spirituel de la série des Dark Souls. Je vous invite d'ailleurs à consulter le test que j'ai publié sur le jeu (et de vous rendre compte à quel point j'en ai bavé). De quoi patienter avant la sortie du prochain épisode prévue pour le 13 mars 2020.

Pack The Last of Us Remastered + Bloodborne

24.99 ¤ 39.99 ¤

Retrouvez les premières aventures de Joël et Ellie avec cette version remasterisée de The Last of Us. Une pépite de narration signé par Naughty Dog, qui aura fait les beaux jours de la PS3 et qui nous revient donc dans une version magnifiée pour l'occasion.

Et que dire de Bloodborne si ce n'est qu'il est aujourd'hui encore considéré par beaucoup comme un des bijoux de cette génération de console. Genre de Spin off de la saga Dark Souls, il propose une aventure qui vous emmènera aux confins de l'horreur, avec une difficulté propre aux oeuvres de chez From Software.

Pack God of War + Horizon Zero Dawn Complete Edition

24.99 ¤ 39.99 ¤

En plus de proposer God of War (dont voici notre test), ce pack contient également le jeu Horizon Zero Dawn Complete Edition, soit la version GOTY du jeu. Une des grosses claques graphiques de la console de Sony, notamment pour les possesseurs de PS4 Pro et d'un écran 4K.

Promo Jeu Playstation Hits : les autres packs en promo

Retrouvez ci-dessous la liste des autres packs de 2 jeux à 24,99¤ disponibles dans le cadre de cette promo :

