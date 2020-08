Hello world :)

Je vous avais dis dans mon dernier post que la prochaine allait envoyer du lourd. La voici la voilà enfin, la figurine de Pyramid Head de Silent Hill est enfin terminée.

Un projet vraiment intéressant et enrichissant à faire. Entre le jeu des couleurs, mais aussi et surtout les détails portés sur les coupures, les salissures ou encore l'effet de rouille, cette figurine à été un très bon apprentissage pour moi.



Je vous laisse les photos et me dire ce que vous en pensez.

Et n'oubliez pas, vous pouvez me retrouver et me suivre :

sur youtube : https://www.youtube.com/actugameofficiel/

sur Twitch : https://www.twitch.tv/venusmemnoch

sur facebook : https://www.facebook.com/actugamenet

Voili voulou :)