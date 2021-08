Pendant plusieurs dizaines d'heures, nous avons testé à HUMANKIND, qui fait de l'oeil à de nombreux joueurs depuis son annonce en août 2019. Le 4X des français de chez Amplitude que l'on pourrait grossièrement qualifier de Civilization-like, est en fait bien plus que cela et va même bien au-delà en terme de profondeurs et de possibilités. Si Civilization est un roi, Humankind est un empereur.

Au départ, et sans pouvoir réaliser une partie sur le long terme, nous étions un peu méfiant vis-à-vis du système de changement de culture de HUMANKIND. Pour faire simple et contrairement à un Civilization où nous gardons comme son nom l'indique une civilisation d'un bout à l'autre d'une partie, HUMANKIND a fait un choix bien différentet audacieux. En effet, le titre est séparé en ères historiques (jusque là tout va bien), mais à la fin de chaque nouvelle ère, il nous est demandé de sélectionner une nouvelle culture ayant historiquement marqué celle-ci. Ainsi, au passage à l'ère classique, il est possible de choisir entre Grecs, Romains ou encore Huns. Chaque passage à une nouvelle ère ajoute donc une culture supplémentaire à votre "nation" et chaque joueur ou I.A. qui sélectionne une culture la bloque et la rend inaccessible pour les autres. Avec ce système on aurait pu penser à un véritable bouillon culturel sans forme, notamment au niveau des unités militaires et des bâtiments. Mais il se trouve en fait que l'idée est tout simplement géniale et fonctionne à merveille. Nous y reviendrons un peu plus tard, sachez en tout cas qu'une partie de ce jeu de gestion historique est partagée en six ères à savoir :

Ere Néolithique

Ere Classique

Ere Médiévale

Ere du Début de l'Age Moderne

Ere Industrielle

Ere Contemporaine

Une claque visuelle et artistique dès les premiers instants

La première chose que l'on remarque en démarrant une partie c'est la beauté du jeu, qui est multi-facettes. C'est le plus beau 4X que nous connaissons et l'un des jeux de stratégie les plus aboutis artistement parlant. Chaque paysage, chaque nouvelle découverte est un enchantement pour les yeux. Les développeurs ont voulu représenter les différents biomes de notre planète et c'est un véritable sans faute, une ode à la nature. En un instant, on reconnait un lieu, une atmosphère, une tonalité. Et cet enchantement visuel est en plus accompagné par une direction audio exceptionnelle. Dès que l'on survole un lieu, avec un bon zoom, il suffit de fermer les yeux pour avoir l'impression d'y être. Il faut dire que HUMANKIND a mit le paquet avec pas moins de 13 heures d'environnements sonore. Cela va du doux bruit du vent dans les dunes de sable aux cris des mouettes sur les côtes. C'est un délice audio-visuel, tout simplement. Et que dire du travail magistral du compositeur Arnaud Roy ? 520 minutes de musique au total qui sont jouées par pas moins de 63 musiciens. HUMANKIND est une gifle qui sonne et on comprend dès la première heure de jeu que l'on vient de rentrer dans quelque chose d'exceptionnel.

Un début de partie exaltant

La première phase du jeu est certainement l'une des plus excitantes qui soit car il s'agit d'exploration pure. La carte étant totalement aléatoire dans sa génération, on est sans cesse surpris par ce que l'on découvre : un lac au milieu d'une chaine de montagnes, un désert cerné par une rivière, une jungle sur une île.... Il va s'agir de trouver le lieu parfait pour fonder votre premier avant-poste, qui plus tard deviendra votre première ville. On commence en effet le jeu avec des éclaireurs qui comme toutes les unités ont la possibilité de réclamer un territoire, premiers balbutiements de votre futur empire. Le jeu vous facilite un peu la tâche en vous indiquant sur la carte les lieux idéals à réclamer, généralement riches en ressources mais rien ne force la main. Pour pouvoir placer un avant-poste il va falloir de l'influence (sous forme d'étoile violette en jeu), une ressource que l'on acquiert au fil du temps au grès des explorations, des batailles, des technologies et des bâtiments. En début de partie il suffit de chasser quelques animaux et d'explorer un peu l'environnement pour en avoir suffisamment pour un avant-poste. Il faut garder à l'esprit que les deux autres ressources majeures du jeu sont la nourriture et l'industrie.

Le berceau de votre civilisation

Dans un premier temps, on ne peut que vous conseiller de sélectionner une zone où la nourriture est abondante, car c'est celle-ci qui va permettre de faire grossir votre population et donc d'agrandir votre réserve de main-d'oeuvre économique, industrielle et militaire. Dans notre partie initiale, nous avions pour ambition de sélectionner Babylone comme première culture, par chance nous avons trouvé une grande rivière au milieu d'une jungle pour nous installer (voir les screenshots qui parsèment le test). Le jeu fonctionnant au tour par tour, après une petite quinzaine, nous avons pu avoir notre première citée : Babylone. Comme un Civilization, le jeu est découpé en case au format hexagonal permettant de construire et de déplacer des unités. Très vite nous avons pu bâtir la Porte d'Ishtar qui offre un large bonus d'influence et de science. Pour faire simple nous avons en jeu :

La nourriture pour nourrir et faire grandir votre population, indispensable pour s'étaler géographiquement et ne pas subir de révolte

L'industrie pour améliorer la vitesse de constructions de vos villes et de vos unités

La science qui fonctionne comme l'industrie mais pour les technologies, plus vous avez de science plus vos technologies sont rapides à rechercher

L'or qui permet tout simplement de recruter, acheter des objets constructibles, échanger des ressources avec d'autres empires et payer l'entretien des unités .

Dans un premier temps, vous avez une limite de villes à pouvoir fonder, c'est pourquoi le jeu vous pousse à construire des avant-postes dans des endroits-clés que vous pourrez plus tard transformer en cité pour exploiter un maximum de ressources. L'autre possibilité est de payer en influence pour rattacher un avant-poste à une ville et créer ainsi un centre administratif. L'avantage, c'est que cela permet rapidement d'étendre nos villes ; l'inconvénient, c'est que l'on peut dresser des bâtiments et recruter des unités uniquement dans une ville donc en avoir qu'une seule ralentit pas mal le développement de votre empire.

Une course contre la montre

Bien que le jeu ne soit en rien stressant, atteindre une nouvelle ère est une véritable course contre la montre pour ne pas prendre de retard sur les adversaires. D'autant qu'une I.A. ou un joueur qui sélectionne une culture que vous convoitez se révèle particulièrement agaçant. Pour cela, il va falloir empiler les étoiles d'ère qui doivent être au nombre de 7 pour passer à la suivante. Chaque passage à une nouvelle ère est une remise à zéro de votre nombre d'étoiles et celles-ci peuvent s'acquérir de plusieurs façons. Si la liste exacte apparait dans un menu spécifique, sachez que pour en gagner il faut généralement remporter des victoires militaires, avoir un certain nombre de villes ou d'habitants, ou ériger des merveilles. Mais à la différence d'un Civilization, HUMANKIND vous offre de nombreux choix de victoire et vous n'êtes pas obligé de gagner une partie en étant un véritable conquérant militaire. Vous pouvez aussi remporter de nombreuses victoires économiques, diplomatiques et scientifiques. Tout dépend des choix de civilisation, chacune d'elle vous apporte des bonus en plus d'une unité et un bâtiment spécial. Pour l'ère néolithique par exemple, les babyloniens possèdent un gros boost scientifique permettant de prendre beaucoup d'avance en terme de technologie, alors que les égyptiens peuvent compter sur une très puissante industrie permettant de construire rapidement des bâtiments pour étendre les villes.

Les portes de la victoire

Le joueur ou l'I.A qui remporte le plus de Gloire est celui qui remporte la victoire et cette Gloire se récupère avec tout ce qui a été cité précédemment : victoire militaire, avance technologie, exploit diplomatique, constructions de merveilles, découvertes... Le monde est vaste et regorge de points d'intérêt. Si vous êtes le premier à les découvrir, vous pourrez récupérer de la Gloire. HUMANKIND vous pousse donc à continuer d'explorer la carte et ne pas rester dans vos confortables chaussons quand vos frontières commencent à se dessiner. D'autant qu'Amplitude a eu la brillante idée d'ajouter au jeu un continent inexploré pour recréer artificiellement l'excitation des grandes découvertes des années 1500. Tout dépendra ensuite de votre avance technologique et de votre habilité à naviguer car dans les premiers temps partir en haute mer est synonyme de mort pour vos navires et son équipage embarqué.

Toujours dans les idées brillantes, le système de combat et de bataille qui est à lui tout seul un "jeu dans le jeu". En effet, quand des armées se rencontre, le jeu offre des phases de combats au tour par tour dans laquelle la stratégie laisse place à la tactique. Si il ne faut évidemment pas s'attendre à un Total War ca reste une énorme plus-value sur la concurrence et une nouvelle idée géniale à ajouter à la très longue liste des points positifs de HUMANKIND.

Un système de notification et d'événement qui fait tache

Dans toute la perfection que nous avons cité, il y a quand un point. Il s'agit du système de notifications des événements qui est assez catastrophique, fort heureusement c'est un problème de forme et non de fond. Pour faire simple, il arrive parfois qu'une guerre éclate sans même en être averti ou alors via une minuscule notification sous forme de pop-up en bas à droite de l'écran. Idem pour les événements du monde comme la découverte d'un nouveau lieu dans le monde ou le passage à une nouvelle ère/culture. Il faut avoir l'oeil partout et c'est impossible à gérer. À de nombreuses reprises, une nation nous a fait des propositions diplomatiques sans même l'apercevoir car cela est symbolisé uniquement par trois petits points rouge en haut à gauche de l'écran. Ayant pu toucher au multijoueur, nous avons aussi noté quelques problèmes de désynchronisation, qui devraient en toute logique être résolus lors de la sortie. Pour le reste, HUMANKIND est le 4X le plus complet et profond à ce jour.