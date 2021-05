Rares sont ceux qui avaient su deviner le potentiel de(voir notre TEST ), derrière ses airs de RPG simpliste et ses Mii en guise de protagonistes naturellement génériques. Il n'en constitue pas moins l'un des représentants les plus atypiques du genre, sa formule jouant allègrement des poncifs de la discipline. Le revoilà donc sur Nintendo Switch, une version confiée au studio Grezzo, que l'on connaît notamment pour la qualité de ses portages. Évidemment, la réalisation se montre nettement plus agréable à l'oeil, grâce à des textures plus détaillées ainsi que des options de personnalisation étoffées d'emblée, en l'occurrence par le maquillage et les perruques. Y compris pour le cheval qui se révèle le principal ajout, optionnel d'ailleurs, mais ne se limite point à une touche cosmétique. Ce dernier facilite en effet la progression - déjà relativement aisée - par le biais de techniques combinées salvatrices. Un cinquième membre de l'équipe en somme, qu'il faut apprendre à connaître dans l'espoir de le chevaucher, et ce au fil des nuits passées en sa compagnie à l'auberge, à l'instar des autre camarades. Les relations ont plus que jamais un rôle essentiel, renforcé par la multitude de destinations des sorties en duo proposées pour resserrer les liens plus rapidement. Autant d'éléments qui permettent de rendre cette aventure encore plus plaisante, a fortiori auprès des plus jeunes. Aux plus âgés le second niveau de lecture à forte teneur humoristique, même si leurs cerveaux vieillissants ne suffiront probablement pas à faire oublier le faible nombre d'évolutions par rapport à la mouture originale, quatre années à peine plus tard.