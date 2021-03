En 2018, une petite bande de trublions danois faisait un sort au Zelda-like avec Minit, un habile croisement qui voyait s'accoupler dans la joie et l'allégresse la vieille saga de Nintendo avec les restrictions d'un Half-Minute Hero. Et parce le ciel est souvent la limite, les joyeux drilles remettent le couvert, et pour la bonne cause par-dessus le marché.

Minit Fun Racer sonne donc comme un croisement de laboratoire entre un jeu de course qui ne se prend pas la tête, et les mécaniques du roguelite, si prisées depuis quelques années. Sans prise de tête aucune, le joueur se retrouve en quelques secondes à piloter un scooter homologué sur un axe horizontal qui évoquerait plus un beat'em all qu'autre chose. Seul problème : même chevronné, les pilotes ne disposent que de 10 malheureuses secondes pour espérer voir le bout d'une longue, longue piste. Comme l'évoquait si bien un certain statut social, c'est compliqué.

10 secondes, douche comprise

Heureusement, des pièces jalonnent le parcours, et permettent de gratter quelques précieuses secondes de répit. Mais le couperet finit immanquablement par tomber, et c'est là que Minit Fun Racer bascule dans une forme de consumérisme assumé. Si l'aventure de 2018 nécessitait de s'équiper au fur et à mesure de ses nombreux runs, la progression s'effectue ici via une boutique riche d'items, qui permettront à chaque nouvelle tentative d'aller un peu plus loin que précédemment. Enfin, si tout va bien.

Non content de décaler la sentence, les pièces récoltées en cours de chemin permettent en effet de s'offrir tout un tas d'accessoires : du casque qui protège d'une collision (également synonyme de game over) au turbo, en passant par la possibilité de tourner plus facilement ou le drop de pièces supplémentaires, les solutions pour avancer ne manquent pas, et chaque essai sonne comme une occasion de tester ses nouveaux attributs, et d'amasser encore plus d'argent, quitte à finir aussi riche que ce bon vieux Scrooge.

C'est le vaisseau qui a fait la course de Kessel en moins de 10 parsecs !

Dès lors, Minit Fun Racer justifie son nom, en faisant de chaque run forcément bref une occasion de tenter sa chance, et de débloquer au passage un des nombreux trophées du jeu. Parfois tordus, ou complètement débiles, ces derniers permettent eux aussi de gagner sa vie, et ainsi d'espérer débloquer une nouvelle série d'améliorations, certes coûteuses, mais indispensable à tout pilote qui espère survivre dans ce monde chronométré, voir, soyons fous, réussir plusieurs tours de circuits.

Alors certes, l'aventure est courte, très courte, mais a la bonne idée de ne justement pas s'étaler plus que de raison. Sa nonchalance assumée, son principe original et son humour laissent un agréable parfum en bouche. Vite dissipé, mais agréable. Et pour ne rien gâcher, l'intégralité des fonds récoltés seront reversés à une oeuvre de charité, même s'il faudra se passer de détails à ce sujet. Quand on sait que les enchères commencent à seulement 2,39 euros, on se dit qu'il serait sans doute fort à propos de la jouer grand seigneur, surtout par les temps qui courent.