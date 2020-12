SEGA avait réussi à surprendre, en bien, les joueurs japonais en proposant en 2014 un audacieux crossover entre Puyo Puyo et Tetris, deux monuments du Puzzle Game aux gameplays bien ancrés dans les esprits. Les joueurs occidentaux, qui ont dû attendre 2017 pour le découvrir à leur tour, ont été séduits eux aussi. Preuve en est, la rédaction de Gameblog a été le théâtre de parties multijoueur endiablées pendant plusieurs semaines après sa sortie. De toute évidence, l'accueil du public a été suffisamment bon pour donner envie à l'éditeur de remettre ça. Sans la surprise de la découverte, que reste-t-il à Puyo Puyo Tetris 2 ? C'est ce que l'on va voir.

Autant ne pas y aller par quatre chemins, Puyo Puyo Tetris 2 est un jeu très, mais alors très (très), proche de son prédécesseur. Si proche, que tout ce que nous vous avions dit dans le test de ce dernier est toujours valable à propos de cette suite. Avant de revenir sur ce que propose Puyo Puyo Tetris 2, nous vous invitons donc à aller lire notre critique de Puyo Puyo Tetris pour un rappel de ce qu'il propose. Toutes les options de jeu aussi bien solo que multijoueur du premier épisode sont toujours là et fonctionnent toujours aussi bien (et l'utilisateur dispose d'encore plus d'options de personnalisation de l'apparence de l'écran).

À l'instar du premier épisode de la série, Puyo Puyo Tetris 2 contient lui aussi une campagne solo scénarisée. Ici aussi, il est question d'une histoire d'une simplicité totalement décomplexée dans laquelle des personnages vus dans l'original, tirés de la mythologie de Puyo Puyo ou créés spécialement pour l'occasion doivent s'aider et/ou s'affronter pour empêcher la fusion des mondes de Tetris et de Puyo Puyo. Si le volet précédent mettait déjà en scène un certain nombre de protagonistes globalement méconnus en occident, il y en a encore plus cette fois. Et il faut bien admettre que nombre d'entre eux sont interchangeables et que leur présence sert à la fois à rallonger la durée de vie de la campagne (composée de plus de 80 niveaux) et à ajouter des personnages à utiliser dans le mode "Combats de Talents" (plus de précisions à ce sujet plus bas).

Beau et con à la fois

Pour ce qui est du rallongement de la durée de vie, le joueur perd en effet rapidement le compte du nombre de scènes au cours desquelles un des héros croise un personnage qui n'est pas au courant de la situation critique dans laquelle se trouve son monde et doit être affronté avant d'être mis au parfum. Comme dans le premier épisode, le jeu (par l'intermédiaire de ses auteurs) a clairement conscience de la simplicité et de l'absurdité de son intrigue et n'hésite pas à faire dans l'autodérision. Certaines répliques font d'ailleurs mouche et parviennent à aider le joueur à passer l'éponge sur la nullité de l'intrigue. Un avantage non-négligeable par rapport à son illustre prédécesseur est la présence de sous-titres (et menus) en français. Si le gameplay est explicite, les nouveaux joueurs francophones bénéficieront d'explications dans la langue de Molière et profiteront convenablement des dialogues du jeu (les voix sont quant à elles en anglais ou en japonais).

Du point de vue de la réalisation de Puyo Puyo Tetris 2, il n'y a pas grand chose à redire. Les choses sont là aussi presque identiques de ce que proposait le titre original, et ce n'est absolument pas une mauvaise chose. Les graphismes sont propres et colorés et les artworks qui servent de décors aux dialogues du mode Histoire très agréables à l'oeil, donnant une ambiance japonaise vraiment pas déplaisante. Les doublages collent quant à eux à l'univers dans lequel se déroule le jeu ainsi qu'au niveau de son intrigue. Que les personnes totalement allergiques aux petits cris et autres expressions de surprise des persos d'anime japonais soient prévenus... La bande-originale colle elle aussi parfaitement à l'atmosphère globale et habille efficacement les parties.

Puyo Puyo Tetris RPG

Le gameplay de Puyo Puyo Tetris 2 est donc dans l'ensemble identique à celui du premier épisode et donne la possibilité de prendre part à des parties aux configurations diverses et variées : 100% Tetris, 100% Puyo Puyo, passage d'un style à l'autre en cours de partie, mélange des deux, "Big Bang," etc. Pour les besoins de cette suite, SEGA a ajouté le système de "Combat de Talents" en plus de tous ces types de parties. Ceux-ci opposent deux équipes composées de trois personnages disposant chacun d'un pouvoir spécifique. Chaque équipe est représentée par une barre de vie, réaliser des lignes/faire disparaître des Puyos permet d'entamer la barre de vie de l'adversaire. Comme le veut la logique, il faut vider la barre de l'adversaire pour remporter le match.

Histoire de pimenter ces affrontements, les pouvoirs de chacun des trois personnages peuvent être activés en cours de partie. Et ces derniers ont des effets variés, soit offensifs soit défensifs. un pouvoir permet par exemple de récupérer des points de vie, d'améliorer sa défense face aux agressions de l'adversaire, de supprimer plusieurs lignes ou encore de changer les pièces présentes à l'écran. Bien évidemment, ces pouvoirs ne peuvent pas être utilisés à volonté. Chaque activation fait dépenser des Points de Magie et nécessitent de patienter entre deux utilisations. Il est donc important d'apprendre à les utiliser au bon moment.

Chaque personnage dispose de ses propres statistiques et chaque équipe a des statistiques qui lui sont propres (PV, PM, Attaque, Défense et Récupération). Plus le joueur progresse dans le mode Histoire ou réalise des "Combats de Talents," plus les niveaux des différents personnages augmentent et plus ces derniers gagnent en efficacité. En plus des équipes proposées d'emblée par Puyo Puyo Tetris 2, l'utilisateur a également la possibilité de créer son propre trio et donc de sélectionner les pouvoirs qui collent le plus à son style de jeu. "Combat de Talents" est un ajout indéniablement intéressant à un titre qui proposait de base des parties multijoueur haletantes et hautement compétitives. Non content d'intégrer un petit côté RPG au gameplay, la tension des matchs n'en est ici que renforcée et il y a fort à parier que cela va sérieusement rager en multijoueur. Et on en attend pas moins d'un titre comme Puyo Puyo Tetris.