Outre le matériel informatique gamer ou encore les emblématiques ASUS ROG Ally, la marque taïwanaise propose un large panel de périphériques gaming pour compléter la formule, comme des manettes ou encore des écouteurs. Entre ainsi en scène un nouveau venu dans cette famille : les ASUS ROG CETRA OPEN WIRELESS, qui se veulent des écouteurs sans fil gaming premium, à un prix qui ne cache pas ses intentions. Un produit à la hauteur de ses grandes ambitions ? Voici notre test écrit de cette grande nouveauté apportée par la Republic of Gamers, à défaut de le transmettre à vos oreilles.

Si la marque taïwanaise présente avant tout les ASUS ROG CETRA OPEN WIRELESS comme des écouteurs gaming, elle précise bien qu’ils peuvent aussi tout à fait fonctionner pour des usages plus conventionnels, en intérieur comme en extérieur, et pas seulement pour écouter mais aussi communiquer. Un produit somme toute très complet et qui embarque même une belle panoplie de technologies et d’arguments convaincants. Suffisamment pour valoir son ticket d’entrée à 209,99 euros, soit exactement le même prix que l’excellente manette Xbox ASUS ROG Raikiri II également testée dans nos colonnes ? Voyons alors tout cela plus en détail.

ASUS ROG CETRA OPEN WIRELESS : des écouteurs à l’utilisation instinctive et au son de haute volée

Dès la sortie de la boîte, une chose saute directement aux yeux ainsi qu’aux oreilles avec les ASUS ROG CETRA OPEN WIRELESS : un design d’une élégance certaine, avec le logo de la marque jouissant d’un affichage RGB paramétrable pour offrir une couche de personnalisation à son utilisateur. Son utilisation est par ailleurs instinctive : il suffit d’activer le Bluetooth sur un appareil compatible ou de brancher le récepteur fourni sur une prise USB-C pour une connexion sans fil à 2,4 GHz, et l’appairage se fait instantanément pour profiter directement des écouteurs, qui plus est sur jusqu’à deux appareils simultanément.

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En parlant de paramétrage, les écouteurs gauche et droit disposent par ailleurs chacun d’un bouton qui par défaut remplit des fonctions différentes selon le nombre de pressions. Par exemple : appuyer une fois à gauche met le son en pause, et à droite le relance ; quatre pressions à gauche permettent de baisser le volume et de le monter à droite, etc.

L’occasion alors de parler d’un point central pour tout produit de cet acabit qui se respecte : la qualité du son. Et en l’occurrence, les ASUS ROG CETRA OPEN WIRELESS affichent globalement d’excellentes performances. Il dispose pour le diffuser de haut-parleurs recouverts de carbone adamantin de 14,2 mm et d’un canal sur le dessus de l’écouteur, et l’autre au niveau de l’oreille. Cela offre donc un son qui « entoure » bien son utilisateur et qui s’avère très clair.

Sur ce point, ASUS signe donc une très bonne performance, d’autant qu’il est possible d’également passer des appels grâce à un quadruple micro à suppression de bruit ambiant grâce à l’IA. Attention toutefois, cette suppression ne s’applique pas à l’écoute, et l’expérience sonore sera donc moins bonne qu’avec des écouteurs intra-auriculaires qui bénéficient de cette technologie pour éliminer au maximum tout son extérieur.

Au niveau de la prise en main et de l’écoute, les ASUS ROG CETRA OPEN WIRELESS assurent donc globalement une excellente performance, même si on regrette qu’à plus de 200 euros on n’ait pas droit à une véritable suppression de bruit ambiant.

Des ASUS ROG CETRA OPEN WIRELESS ouverts qui peuvent aller pratiquement partout, mais au confort variable

Avec les ASUS ROG CETRA OPEN WIRELESS, la marque taïwanaise a fait le choix de proposer un design ouvert, à savoir que les écouteurs reposent sur l’oreille au lieu de s’insérer dedans comme des modèles intra-auriculaires. Sur le papier, cela a donc pour but de les rendre plus confortables à l’utilisation, moins invasifs et surtout moins néfastes pour le canal auditif. Le reste se compose alors d’un crochet en silicone pour un maintien doux et pratiquement à toute épreuve, pour un poids total de 11 grammes par écouteur.

Dans notre utilisation régulière, ledit confort promis par les ASUS ROG CETRA OPEN WIRELESS était cependant variable. Après une longue session d’utilisation, les écouteurs avaient en effet tendance à générer une certaine gêne, voire même à rendre le port un brin douloureux. Mais cela est peut-être un problème physionomique inhérent au testeur, et non au produit en lui-même.

Au-delà de cette petite gêne qu’on a relevée, on peut par ailleurs saluer le fait que le fabricant a conçu ses ASUS ROG CETRA OPEN WIRELESS pour qu’ils puissent aller virtuellement partout. Ils disposent en effet d’une résistance à l’eau et aux éclaboussures IPX5, et s’accompagnent d’un tour de cou réfléchissant amovible pour un meilleur maintien encore, notamment dans le cas d’activités sportives.

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Sur ce plan, on aurait cependant tendance à dire que le prix demandé de plus de 200 euros rend la note un brin salée pour ce que le produit propose, en tout cas en se basant sur notre expérience.

Une autonomie et une connectique de très solide facture

En-dehors de la qualité de leur design, du son et de leur facilité d’utilisation, les écouteurs ASUS ROG CETRA OPEN WIRELESS présentent également de très bons arguments en termes d’autonomie et de connectique. Sur le papier, ils promettent en tout cas une utilisation de 16 heures en une charge. De notre expérience, après avoir changé quelques paramètres et notamment personnalisé notre profil audio, il fallait plutôt tabler sur une bonne dizaine d’heures. Ce qui est en soi déjà une belle performance.

Comme tous les écouteurs sans-fil, ils disposent aussi bien évidemment d’un boîtier de recharge (au design également bien classe au demeurant), qui assure une quarantaine d’heures d’autonomie supplémentaires, mais également une charge rapide. À noter en effet qu’une quinzaine de minutes dans l’étui permet de récupérer environ 3 heures de batterie.

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Cette durée de vie se combine par ailleurs efficacement avec la connectique des ASUS ROG CETRA OPEN WIRELESS, qui tablent encore sur des technologies de pointe pour assurer une bonne utilisation quasiment en toutes circonstances. Ils peuvent sur ce point compter sur le dispositif propriétaire ROG SpeedNova et une bande de 2,4 GHz pour une connexion robuste, ainsi qu’une latence faible pour une transmission du son sans quasiment aucun lag, même dans des environnements encombrés par des signaux parasites. Les technologies ainsi embarquées sur les ROG CETRA OPEN WIRELESS témoignent donc clairement de produits premium d’excellente facture.

Une solution logicielle et une personnalisation complètes via Gear Link

Pour les férus de personnalisation à outrance, les ASUS ROG CETRA OPEN WIRELESS ont également des arguments pour les convaincre via un logiciel propriétaire bien complet et connu de la marque : Gear Link. Cela passe par une application sur smartphone qui permet de paramétrer les écouteurs comme on le souhaite sur le téléphone ainsi appairé, ou via un navigateur en les utilisant par exemple sur un ordinateur. Cela implique toutefois fatalement une connexion obligatoire à Internet.

Outre l’éclairage RGB du logo, Gear Link permet ainsi un contrôle complet des ASUS ROG CETRA OPEN WIRELESS, du niveau de la batterie aux égaliseurs de son pour créer des profils sur-mesure en fonction de vos besoins auditifs. C’est en outre ici que vous pouvez également régler les actions que les boutons gauche et droite effectuent en fonction du nombre de pressions dessus.

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Enfin, c’est via Gear Link que vous pouvez activer individuellement ou simultanément deux modes d’optimisation du son pour les ASUS ROG CETRA OPEN WIRELESS. On a d’un côté Phantom Bass pour amplifier les basses afin d’offrir un son plus riche et puissant. De l’autre le Mode Immersion, qui filtre les fréquences dynamiques afin d’atténuer les bruits de fond à basse fréquence. À noter qu’il ne s’agit pas d’un mode suppression de bruit à proprement parler, car vous entendrez quand même la plupart des sons extérieurs. Toujours est-il que, une fois encore, ASUS se distingue par une personnalisation complète de ses produits pour une expérience autant que faire se peut sur-mesure.