Nos PS5, Xbox Series et autres Nintendo Switch 2 proposent leurs propres périphériques, et même des alternatives taillées pour les joueurs en quête de performances, mais d'autres constructeurs ont réussi à s'imposer. SCUF est l'un des leaders du marché, très présent sur la scène compétitive notamment, et il propose aujourd'hui une nouvelle manette spécialement conçue pour la PS5

Avec sa SCUF Omega, la marque américaine vise à séduire les joueurs PS5 et PC avec une manette très performante, qualitative et ultra-personnalisable. Affichée au prix de 239,99€ pour sa version classique, elle se présente comme un périphérique haut de gamme, qui viendra tenir tête à la DualSense Edge de PlayStation et qui parlera surtout aux joueurs qui recherchent un confort optimal et de solides performances.

Déballage de la SCUF Omega PS5

Le packaging nous met au parfum d'entrée de jeu : la manette SCUF Omega est sous licence officielle PlayStation. La boîte en arbore toutes les couleurs, au point que l'on pourrait la croire sortie des fourneaux de Sony. Mais il n'en est rien, et on le remarquera dès le déballage. La manette est soigneusement rangée dans une coque de transport rigide et de qualité, accompagnée d'un câble de recharge USB-C tressé et renforcé, d'un dongle 2,4 GHz et de plusieurs jeux de palettes pour remplacer les différents boutons. Le kit de la SCUF Omega PS5 est très complet, et l'on n'en attendait pas moins venant de la marque.

La SCUF OMEGA PS5 ©Jérémy.H " KiKitoes " pour Gameblog

Un design sobre entre PlayStation et SCUF

En tant qu'habitué de SCUF et PlayStation, vous ne serez certainement pas surpris par le design très classique de cette Omega pour PS5. Elle mélange aussi bien la disposition des boutons de la manette PS5 officielle à la structure d'une Envision Pro Pro, la manette SCUF dédiée au PC. On retrouve donc deux joysticks symétriques qui reposent ici sur la technologie TMR, plus précise et endurante que le Hall Effect. Chaque joystick a un revêtement agréable au toucher, du relief pour assurer une bonne prise en main et un certain style.

La croix directionnelle à 4 directions reste classique, tout comme le positionnement des boutons aux formes géométriques iconiques de PlayStation. Au centre, on retrouve un pavé tactile accompagné du bouton pause et share. La touche SCUF réside en la présence de plusieurs boutons sous les joysticks, permettant de jongler entre les différents profils que l'on pourra venir programmer avec le logiciel compagnon, ou encore pour régler le son. La manette a aussi six nouvelles gâchettes héritées de la Envision Pro notamment. Les poignées sont quant à elles habillées d'une grip confortable et en relief ce qui assure à la fois une bonne adhérence, et une touche de design moderne en prime. La SCUF Omega PS5 est vraiment une manette soignée avec d'excellent matériaux, qui dégage ce sentiment d'ensemble premium que l'on cherche dans cette gamme de prix. Elle est belle et sobre, avec des finitions remarquables.

Les joysticks sont d'excellente qualité, comme tout le reste ©Jérémy.H " KiKitoes " pour Gameblog

Six nouveaux boutons pour encore plus de possibilités

L'Omega PS5 de SCUF ajoute donc plusieurs nouveaux boutons, dont un sur chaque flanc, et une petite palette de quatre autres à l'arrière. Des emplacements stratégiques qui tombent évidemment sous les doigts, sauf pour ces fichues gâchettes latérales que l'on viendra trop souvent activer par accident lors d'une simple contraction. Un problème déjà soulevé sur la Envision Pro. Même si l'on sent légèrement plus de résistance, les joueurs nerveux ne manqueront pas de les activer par inadvertance. Notez également qu'il est possible de réduire la course d'activation des gâchettes L2 et R2 avec un simple petit loquet que l'on peut verrouiller à la volée. Plutôt pratique pour gagner en réactivité.

Les nouveaux boutons sont géniaux, mais les latéraux s'activent souvent par erreur ©Jérémy.H " KiKitoes " pour Gameblog

Pas de fonctionnalités comme la DualSense, mais des performances bien meilleures

Licence officielle ou non, la manette SCUF Omega pour PS5 n'a malheureusement pas les fonctionnalités propriétaires de la DualSense. Pas de gâchettes adaptatives donc, ni de retour haptique. Pour certains, ce sera peut-être un problème, mais ce sont de toute façon des fonctionnalités parfaitement anecdotiques et souvent désactivées dans les jeux compétitifs, et c'est pile poil ce que vise cette manette Omega pour PS5.

En ce sens, on profitera davantage de l'hyper-précision et de la douceur de ses joysticks TMR, qui changent réellement la donne, ou encore de la réactivité assez incroyable de ses boutons qui profitent de switchs mécaniques et dont on peut entendre un clic aigu et ferme à chaque activation. Même la croix directionnelle, que l'on aurait pourtant aimé voir sur un disque multidirectionnel, offre une douceur et une précision impeccables à l'usage. Sur les jeux de baston notamment, la manette Omega PS5 fait un excellent travail.

En filaire comme sans fil, la SCUF Omega PS5 est extrêmement réactive avec un taux de rafraîchissement jusqu'à 1000 Hz sur PC. Sur PS5, rien ne change concernant cette statistique ; malheureusement, la console bloque ce taux à 250 Hz peu importe le matériel. Enfin, côté batterie, la manette se place là aussi dans le haut du panier avec une recharge plutôt rapide et une très bonne endurance.

©Jérémy.H " KiKitoes " pour Gameblog

La SCUF Omega PS5 est en plus ultra-personnalisable

En sortie d'usine, les paramètres de l'Omega PS5 sont déjà excellents, mais vous pourrez aller les bidouiller vous-même, si le cœur vous en dit. Le logiciel, disponible sur iOS et Android, est simple d'usage et plutôt clair. Vous pourrez y régler le mappage des touches ou encore configurer précisément le comportement des joysticks par exemple. Cerise sur le gâteau pour les joueurs qui souhaitent vraiment avoir une manette qui leur ressemble, l'Omega PS5 n'est pas seulement personnalisable d'un point de vue logiciel. En passant par le site de SCUF, il est en effet possible de la personnaliser comme bon vous semble, moyennant toutefois un surplus de plusieurs dizaines d'euros.