Depuis quelques mois, YouTube Premium connait une ascension fulgurante. En novembre dernier, le média The Verge nous apprenait par exemple que la plateforme avait gagné pas moins de 30 millions d'abonnés en l'espace d'une année. Notamment, ce service Premium permet de profiter de l'expérience de la plateforme sans pub dans le visionnage de vidéo. À cela s'ajoute depuis janvier 2023 sur mobile, ce que la multinationale appelle le 1080p Premium, à savoir une image en 1080p qui est moins frappée par les dégradations de l'image. Souhaitant aller plus loin dans l'idée, YouTube souhaite maintenant étendre ce service. À quel niveau ?

YouTube veut lancer le 1080p Premium sur la version Web

Visiblement assez satisfait par les premiers retours utilisateurs, YouTube a décidé d'étendre la disponibilité du 1080p amélioré à la version web. Cette nouveauté devrait vous permettre notamment de visionner des vidéos en haute définition tout en profitant d'un meilleur débit binaire. Il n'est pourtant pas question d'avoir une différente radicale qui vous saute aux yeux. Comment ça fonctionne réellement ?

Vous avez sûrement pu le remarquer avec les années, l'algorithme de compression de YouTube est devenu assez évident, et pour une bonne raison. La plateforme héberge actuellement plus de 1,4 milliard de vidéos. Le streaming de toutes ces données nécessite des ressources massives, et si bande passante n'est pas suffisante, YouTube peut même se bloquer complètement. C'est déjà arrivé par le passé. Pour remédier à une partie du problème, le débit binaire est réduit lors de l'apparition des éléments petits ou rapides dans les vidéos. Il en résulte une sensation de flou ou de manque de netteté. Et pour améliorer cette clarté, la vidéo a besoin de bits. C'est là qu'intervient le 1080p Premium, qui permet un transfert plus massif de bits, et donc un aspect plus agréable à l'œil du contenu vidéo sur YouTube. Ça ne va pas chambouler le rendu, mais très clairement l'optimiser.

Ça pique.

Le Premium, combien ça coute ?

Si vous souhaitez souscrire à l'offre payante de YouTube, mauvaise nouvelle. En effet, l'abonnement a récemment vu son prix mensuel passer de 11,99 euros à 12,99 euros en France. Aux USA, il y a même eu une hausse de 2 dollars. En ce moment sur internet, tout augmente (Netflix, Spotify, etc), YouTube suit donc le rythme. L'entreprise américaine vient donc de trouver avec ce système un bon moyen de récupérer de l'argent. Difficile de savoir si YouTube bride volontairement sa qualité dans l'optique de forcer la main des utilisateurs. C'est une hypothèse qui tourne énormément sur le net et qui ne semble pas si folle. Quoi qu'il arrive, c'est un choix polémique qui semble difficilement justifiable pour le tout-venant qui n'a pas spécialement de grosses notions dans le fonctionnement des débits.

