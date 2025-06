Quand on est fidèle à une interface, que ce soit pour jouer ou tout écosystème informatique, on s'habitue vite à de nombreux détails. Alors, quand l'un d'eux est amené à changer, ça fait un coup quand même, il faut bien le reconnaître. Si vous une utilisatrice ou un utilisateur Windows, vous ne vous attendiez sans doute pas à cette nouvelle. Pourtant, c'est une réalité, une page se tourne officiellement.

Un changement inattendu chez Windows

L'heure est décidément au changement chez Microsoft, et ce, à plus d'un titre. Les joueuses et joueurs assistent depuis quelque temps à un tournant pour la facette « éditeur » de l'entreprise, celle-ci ayant fait le choix d'exporter ses jeux first-party chez la concurrence. Une première ! En parallèle, l'officialisation d'un projet de nouvelle console laisse envisager bien des hypothèses, a fortiori après l'annonce du ROG Xbox Ally. Dans le même temps, il ne faudrait pas non plus oublier qu'il se passe aussi des choses du système Windows en lui-même.

L'arrivée de Windows 11 avait déjà chamboulé pas mal de choses pour les utilisatrices et utilisateurs Windows. Notamment en matière de jeux, les questions d'optimisations ont soulevé de nombreux défis. Mais les choses se sont améliorées progressivement avec les diverses mises à jour.

Malgré tout, un nouveau coup dur s'abat sur les habituées de Windows ! Le passage prochain à la version 24H2 de Windows 11 marquera la fin d'une ère pour beaucoup. Si vous avez déjà subi des erreurs système ou un problème matériel, vous n'avez pas pu échapper au fameux écran bleu indiquant « Votre ordinateur a rencontré un problème et doit redémarrer ». On rageait toujours en tombant dessus et pourtant, il risque de nous manquer. Car oui, cet été, le BSoD (“Blue Screen of Death”) va changer de visage.

RIP au BSOD bleu de Windows ! © Microsoft.

Un triste tournant pour le BSoD

D'après les dernières déclarations de Microsoft, l'entreprise va proposer une « interface utilisateur actualisée ». Le but avec la nouvelle version du système d'exploitation est de proposer une UI qui « améliore la lisibilité et s'aligne mieux sur les principe de conception de Windows 11 ». Parmi les éléments touchés, il y aura dont l'écran bleu qui deviendra... noir ! Un “Black Screen of Death”, en somme.

Ce n'est pas le seul changement à noter sur le futur BSoD de la version 24H2. Adieu au smiley triste (« :( ») qui s'affichait depuis Windows 8 et ajoutait une dose de sympathie. De même, il ne devrait plus faire apparaître le QR Code permettant d'avoir des informations sur le problème rencontré. L'interface s'annonce certes très lisible, mais beaucoup plus austère que la précédente. Après la disparition du paysage de Windows XP, c'est encore la fin d'une époque...

© Microsoft.