Si il y a bien quelque chose qui a tendance à énerver lors de l'utilisation de WhatsApp c'est envoyer un message avec une faute ou une erreur et ne rien pouvoir faire si ce n'est le supprimer tout bonnement et simplement avant que votre destinataire ne puisse le lire. Alors que chez la concurrence comme Telegram, cela fait bien longtemps qu'il est possible d'éditer son message. En conséquence de quoi, Meta (Facebook) serait en train de sérieusement étudier la question.

WhatsApp change enfin ses habitudes

WhatsApp serait donc en train de travailler sur une fonctionnalité d'édition des messages. Cette option a été repérée par WABetinfo sur la bêta de l'application pour iOS 23.4.0.72. Si la fonctionnalité d'éditer son message est encore en test, la source en question a pu y jeter un œil (voir le l'image ci-dessous). C'est plutôt révélateur du désir de l'application de se moderniser et d'être plus en accord avec son temps.

Le système d'édition en image.

Pour le moment, cette possibilité possède quelques limites et il est par exemple obligatoire de posséder la dernière version de WhatsApp pour l'utiliser. Sinon, l'utilisateur est invité à télécharger la dernière mise à jour via une infobulle. Il ne semble pas non plus possible d'éditer l'envoi d'une photo ou d'un contenu vidéo/audio. Mais il parait assez étrange que ça ne soit pas le cas dans la version finale.

Aussi sur Android ?

Cette version bêta concerne iOS mais on imagine mal Meta ne pas déployer aussi l'ensemble sur Android dans un avenir plus ou moins proche. Cela fait des années que la communauté WhatsApp réclame ce changement. Ce n'est pas le moment de décevoir mais au contraire de marquer les esprits avec un déploiement propre, net et sans bavure.