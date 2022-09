Android 13 est à peine disponible que Android 14 est bien évidemment déjà en développement chez Google. De nombreux utilisateurs se demandent d'ailleurs quel type de fonctionnalité pourrait arriver à l'avenir. Eh bien on peut avoir un début de réponse, en effet, Hiroshi Lockheimer, vice-président senior des plateformes chez Google vient de dévoiler une très intéressante information.

Vers l'infini et au-delà pour Android 14

C'est fou de penser aux expériences utilisateurs pour les téléphones qui peuvent se connecter aux satellites. Lorsque nous avons lancé le G1 en 2008, il était difficile de faire fonctionner la 3G et le Wifi. Maintenant, nous concevons pour les satellites. Cool ! Nous sommes impatients d'aider nos partenaires à intégrer tout cela dans la prochaine version d'Android !

Eh oui, tout simplement : Android 14 va ajouter la possibilité de se connecter à des satellites via son smartphone en 2023. Cela devrait permettre de pouvoir téléphoner partout dans le monde sans aucun soucis, même du fin fond du désert du Sahara ou de la jungle amazonienne. On arrête pas le progrès.

La téléphonie par satellite n'est pas quelque chose de nouveau et dès la fin des années 80 c'était une technologie qui fonctionnait. Mais pour le moment cela n'était disponible que via des terminaux spécifiques et avec des abonnements souvent hors de prix. Le gros changement qui pourrait intervenir c'est donc l'accessibilité à ce type de communication via un smartphone, avec pourquoi pas l'ajout d'appel d'urgence si vous êtes en situation de détresse sans aucun réseau classique.

Qu'attendez-vous comme nouveauté pour Android 14 ?