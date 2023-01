On le sait l'Europe tente au mieux de préserver vos données et pour cette raison les GAFAM sont toujours la ligne de mire.

L'Europe souhaite protéger les données de ses habitants face aux méthodes parfois peu scrupuleuses des GAFAM ou même des plus petits entreprises. On se souvient par exemple de Discord qui avait été sanctionné par la France il y a peu de temps. Dans ce contexte, le groupe Meta derrière Facebook ou encore WhatsApp est dans le collimateur de l'Europe par l'intermédiaire du régulateur irlandais puisque le siège international de l'entreprise est basé à Dublin.

L'Europe fait les gros yeux à WhatsApp

La Data Protection Commissioner (équivalent de la CNIL en France) estime que WhatsApp est donc coupable de violation de la vie privée de ses utilisateurs. Elle exige notamment que la société réévalue la manière dont elle exploite les données personnelles de ses utilisateurs à des fins d'amélioration du service. Pour cette raison, l'entreprise est condamnée à payer la somme de 5,5 millions d'euros.

Malin, le porte-parole de WhatsApp a déjà annoncé que la firme allait faire appel de cette décision pour ne pas devoir à s'acquitter de cette somme. En septembre 2021, suite à une enquête sur le RGPD, WhatsApp avait déja fait appel d'une amende de 225 millions d'euros (bien plus grosse donc).

Comme l'explique le journal Reuters, le régulateur irlandais a déjà infligé 1,3 milliard d'euros d'amende à Meta si l'on cumule l'ensemble mettant en cause les pratiques de la multinationale. Un chiffre énorme surtout quand on sait que Meta a perdu beaucoup d'argent à cause du Metaverse qui est un véritable gouffre financier en recherche et développement. Reste à voir maintenant si quelque chose va être fait pour protéger un peu plus les données des utilisateurs européens.

Que pensez-vous de l'amende qui est infligée aujourd'hui à WhatsApp ? Craignez-vous la politique de vie privée de ce type de service de messagerie ? Et de manière générale pensez-vous que vos données sont en sécurité ?