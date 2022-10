Le très sérieux magazine Wall Street Journal a eu l'opportunité d'interviewer Phil Spencer, patron de Xbox, pour notamment parler du métaverse, le projet en réalité mixte de Facebook qui suscite autant de passions que d'interrogations. Et l'homme fort de Xbox ne mache pas ses mots à son propos

Le métaverse un "mauvais jeu vidéo" pour le patron de Xbox ?

Vous pouvez retrouver l'intégralité de l'interview du patron d'Xbox en question dans la vidéo ci-dessous :

Phil Spencer explique notamment :

Les créateurs de jeux vidéo ont une capacité incroyable à créer des mondes fascinants dans lesquels nous voulons passer du temps. Pour moi, construire un métaverse qui ressemble à une salle de réunion... Je trouve juste que ce n'est pas là que je veux passer la plupart de mon temps... Je taquine un peu en disant que c'est un mauvais jeu vidéo. Disons que je pense juste que nous sommes en avance. Le métaverse va finir par ressembler beaucoup plus à des jeux vidéo que certains des modèles que je vois aujourd'hui.

Outre Xbox, ce n'est pas l'unique grand patron à être sceptique sur la question du métaverse puisque comme le reporte The Verge, le PDG de Snap, Evan Spiegel a expliqué :

C'est comme vivre à l'intérieur d'un ordinateur La dernière chose que je veux faire quand je rentre du travail à la fin d'une longue journée est de vivre à l'intérieur d'un ordinateur.

Comme l'explique le Figaro dans un long dossier sur la question du métaverse et de Facebook, l'empire de Zuckerberg est d'ailleurs clairement en train de décliner. On apprend par exemple que la valeur boursière du groupe Meta, qui possède Facebook, Instagram et WhatsApp, a été divisée par trois en quasiment un an. Des chiffres qui ne sont pas très rassurants pour le projet métaverse.

Que pensez-vous du patron de Xbox, Phil Specer à propos du métaverse ?