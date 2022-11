"Facebook est mort" ou encore "Facebook c'est pour les vieux", vous avez surement dû entendre ce genre de déclarations depuis quelques mois. Et pourtant, le réseau social de Zuckerberg ne s'en sort pas trop mal en terme de chiffres. Voyez plutôt.

Des chiffres encourageants pour Facebook pour sa fréquentation

Si Facebook perd de l'argent et semble dans la nécessité de licencier de nombreux employés, sa fréquentation n'est pas en berne. Loin de là, c'est plutôt même le contraire à en croire une récente étude de Hootsuite et l'agence We are Social. On peut apprendre ainsi que le nombre d'utilisateurs de médias sociaux a augmenté de 190 millions au cours de l'année écoulée, pour atteindre un total de 4,74 milliards dans le monde au début du mois d'octobre 2022. Dans le détail pour le réseau de Zuckerberg, 57,8 % de la population qui utilise Internet est sur Facebook. Un chiffre tout à fait impressionnant.

Enfin, Facebook a visiblement enregistré plus de 39 millions de nouveaux membres depuis l’année dernière, soit une hausse de 1,3% par rapport à 2021. Malgré tout, la portée publicitaire des publicités sur FB a chuté de 8,7%. Il y a donc un problème d'argent mais clairement pas un soucis de fréquentation. Car le réseau social bleu a son public. La moyenne d'âge de Facebook est d'ailleurs de 35-44 ans, comme quoi le cliché du réseau social de retraité n'est pas tout à fait véridique, du moins dans le reste du monde.

Juste après FB c'est Instagram qui remporte le prix du réseau social le plus utilisé avec une très grosse utilisation chez les jeunes, bien au dessus de Tiktok.

Que pensez-vous de Facebook à titre personnel ? Etes vous encore sur ce réseau social ?