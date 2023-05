Le Steam Deck, la console portable hybride à l'ADN PC de chez Valve, est considérée à juste titre comme étant un très bon produit. Et même si d'autres technologies de ce type sont en route comme le fameux ASUS Rog Ally dont on vous parle depuis quelques jours, le Steam Deck est pour le moment seul dans sa catégorie. Et au-delà du jeu vidéo pour lequel il est conçu, il est également utilisée sur le front de la guerre en Ukraine. Explications.

Quand une console de jeu devient un outil pour la guerre en Ukraine

Le Steam Deck en action pour le combat.

La guerre russo-ukrainienne qui fait rage depuis 2014 est un terrible drame humain. Et pour gagner la guerre tout est bon d'un coté comme de l'autre. Outre les armes à feu, les drones ou encore les véhicules de combat, on vient d'apprendre que le Steam Deck fait aussi partie de l'arsenal ukrainien pour lutter contre l'armée russe. Ainsi, comme le rapporte PC Gamer, une vidéo de TPO Media montre des soldats ukrainiens qui utilisent une tourelle Shablya, actionnée à distance par un Steam Deck. Pour faire simple, la Shablya est une plateforme sur pivot sur laquelle on peut monter n'importe quelle arme légère anti-personnel. Dans l'exemple de la vidéo, le mécanisme est surmonté d'une mitrailleuse PKM et on peut distinctement voir un opérateur l'utiliser en manipulant un Steam Deck. Car oui, cette fameuse tourelle de combat utilise notamment un système de caméra et peut même être contrôlée jusqu'à une distance de 500 mètres. Ce qu'il y a de plus fou dans cette histoire, c'est que tout ceci fait suite à une campagne de financement participatif de 2015 (à hauteur de 12 000 $) pour financer et entretenir 10 tourelles Shablya pour l'armée ukrainienne.

Le Steam Deck.

Le Steam Deck, technologie très abordable

La vidéo offre donc un aperçu rapide de la façon dont le Steam Deck est utilisé via son interface avec la tourelle. En fait, un flux vidéo est tout simplement utilisé à l'écran pour permettre l'identification de la cible. PC Gamer s'est entretenu avec Aric Toler, un chercheur de Bellingcat (une ONG regroupant des enquêteurs) qui a notamment aidé à découvrir une fuite de documents militaires classifiés sur Discord, le mois dernier. L'homme explique notamment à quel point le Steam Deck peut être très utile militairement parlant. D'après lui les excellents contrôles et l'usage d'un OS assez facile à modifier permet de profiter d'un module de contrôle beaucoup moins onéreux qu'un outil plus conventionnel (comme celui qui équipe l'armée américaine, par exemple). Cela ressemble certes à du bidouillage mais ça semble très bien fonctionner.

De notre coté on se demande ce que pense Valve de tout ça.