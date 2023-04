Cette fuite qui a eu lieu sur un serveur Discord, qui a exposé des informations sensibles de l'armée américaine à un public très large, mettant en péril la sécurité nationale des États-Unis, pourrait nuire aux opérations militaires en cours.

Des documents confidentiels retrouvés sur un serveur Discord ?

Selon The Wall Street Journal, un bon nombre de fichiers a été diffusé en mars 2023 sur un serveur Discord autour de Minecraft. Ces fichiers ont été à l'origine téléchargés sur un autre serveur Discord appartenant à des utilisateurs américains, avant d'atterrir sur le serveur de ce jeu, avant de se répandre sur différentes plateformes, comme 4chan, Twitter ou encore Telegram.

Selon The New York Times, qui a pu consulter la moitié de ces photos, elles proviennent de l'État-major interarmées du Pentagone, l'un des organes les plus haut placés dans la hiérarchie militaire américaine.

Des documents détaillés qui ont été publiés récemment

D'après le ministère américain de la Défense, il s'agirait de l'une des fuites « les plus préjudiciables depuis des décennies ». Les documents relatifs à la guerre en Ukraine, qui ont été révélés, contiennent des informations très sensibles sur cette dernière, telles que les types d'armes utilisés par les forces ukrainiennes, des informations clés sur les alliés militaires des États-Unis, etc.

Le New York Times note que selon ces fuites, 12 brigades ukrainiennes seraient en train d’être constituées, dont neuf entraînées et équipées par les États-Unis.

Discord coopère-t-il avec les autorités ?

Discord coopère pleinement avec les autorités américaines dans l'enquête sur cette fuite de documents. Un porte-parole de la plateforme s'est exprimé sur ce sujet :

« La priorité absolue de Discord est d'assurer une expérience sûre à ses utilisateurs. Lorsque nous sommes informés d'un contenu qui viole nos politiques, notre équipe de sécurité enquête et prend les mesures appropriés, y compris le bannissement d'utilisateurs, la fermeture de serveurs et la collaboration avec les forces de l'ordre ».

Il convient de rappeler que la divulgation de documents confidentiels sur des forums en ligne n'est pas un nouveau phénomène. Des fichiers militaires classifiés contenant des informations sur des équipements militaires tels que des tanks ou des avions de chasse ont été divulgués à plusieurs reprises sur des forums du jeu de combat War Thunder. Ces fuites ont permis à des adversaires potentiels d'en apprendre davantage sur les capacités militaires de certains pays.

La récente fuite de documents confidentiels concernant la guerre en Ukraine souligne une fois de plus la nécessité pour les gouvernements et les organisations militaires de renforcer leurs mesures de sécurité informatique.

On ne sait pas exactement quelles conséquences ces fuites pourraient avoir sur la sécurité de la région ou sur les opérations militaires en cours. De plus, il est possible que de nouvelles informations soient divulguées à l'avenir, ce qui ajoute encore plus d'incertitude quant à l'impact de cette fuite.