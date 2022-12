Avec le milliardaire Elon Musk on ne sait jamais sur quel pied danser. Coup de com ? Mauvaise blague ? Véritable annonce ? L'homme avait réalisé un sondage sur son propre compte Twitter pour demander si il devait quitter oui ou non son poste à la tête de l'entreprise comme nous l'expliquions au sein de cette news. Notamment dans le contexte d'une censure qui fonctionne à plein régime.

Une véritable démission pour le patron de Twitter ?

Voici le sondage en question sur le compte officiel de Musk, avec un résultat assez significatif :

Dois-je me retirer de la tête de Twitter ? Je me conformerai aux résultats de ce sondage.

Suite à ce résultat (malgré sans doute un usage de bots dans le sondage) :

Je démissionnerai de mon poste de PDG dès que j'aurai trouvé quelqu'un d'assez fou pour prendre le poste ! Après cela, je me contenterai de diriger les équipes chargées des logiciels et des serveurs.

Il y a tout de même de grandes chances pour que l'homme ne trouve aucun remplaçant et que tout ceci s'apparente à un coup de communication pour faire parler de lui et surtout de Twitter. Musk ayant tout de même toujours eu un comportement assez trollesque sur le réseau social, et cela depuis toujours.

Difficile donc de savoir quelle sera la suite de la manœuvre. Va t-on avoir un lâché prise progressif de Twitter de la part du patron de Tesla ? Difficile à dire. À sa décharge, notons tout de même que dans le passé, l’homme d’affaires s’était déjà appuyé aussi sur des sondages pour prendre des décisions faisant débat. Notamment avec la réactivation du compte de l’ancien président américain Donald Trump ainsi que d'autres utilisateurs.

Que pensez-vous de cette décision ? Est-ce pour vous un coup de théâtre en bonne et due forme ou un coup marketing ?