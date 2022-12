Alors que Twitter devait devenir le nouveau parangon de la liberté d'expression (d'après les mots de Elon Musk), il semblerait bien que cela ne soit pas totalement le cas. On passe donc d'un rêve utopique où il est possible de tout dire, à une dystopie où la simple mention d'un concurrent sur votre page/compte est interdit. Bref de la censure à l'ancienne.

Twitter, d'un havre pour la liberté d'expression à un modèle de censure

Ainsi Twitter "n'autorisera plus la promotion gratuite de certaines plateformes de médias sociaux". Il s'agit donc désormais de bannir tout identifiant ou promotion de Facebook, Instagram, Mastodon, Truth Social, Tribel, Post et Nostr. Il est noté que toute récidive entraînera une suspension permanente. Coup dur pour les influenceurs mais on pense aussi aux artistes qui peuvent utiliser ce moyen pour communiquer sur leurs productions etc. Bref une décision qui va à l'encontre même de ce que prône Elon Musk, à savoir : la liberté d'expression. Dans le même ordre d'idée, le milliardaire semble aussi suspendre les comptes de journalistes qui parlent de lui en mal ou sous un mauvais jour. C'est en tout cas ce que rapporte Taylor Lorenz, journaliste au Washington Post :

Mon collègue Drew Harwell, qui a également été suspendu, et moi, travaillons sur une histoire impliquant Musk et espérions obtenir des commentaires de sa part. Nous avons tenté de le joindre plusieurs fois par courriel au cours des derniers jours

Elon Musk semble donc pardonner tout le monde, sauf quand cela le touche personnellement. Enfin, toujours sur l'épopée Twitter, notons que l'homme a réalisé un sondage sur son propre compte pour savoir si il devait quitter oui ou non la direction de l'entreprise :

Dois-je me retirer de la tête de Twitter ? Je me conformerai aux résultats de ce sondage.

Résultat éloquent avec une majorité de oui. Même si dans les commentaires certains affirment que le résultat est faussé à cause d'un nombre conséquent de bots. Reste à voir maintenant quel sera le choix de Elon Musk au sujet de la direction de Twitter. Va t-il réellement quitter son poste ?