Meta prévoit de lancer une mise à jour majeure pour améliorer ses Reels et se rapprocher un peu plus de son concurrent direct, TikTok. À cet effet, Instagram vient d’annoncer tout un lot de nouvelles fonctionnalités pour ses utilisateurs en changeant complètement son éditeur de Reels afin de le rendre plus simple d’utilisation.

La mise à jour effectuée par Instagram simplifie l'ajustement des clips vidéos, des stickers et du texte sur un seul écran. De plus, Meta indique l'arrivée d'autres outils d'édition pour continuer à rivaliser avec TikTok.

Instagram a fait une grosse mise à jour sur les Reels

Meta a confirmé la sortie d'une nouvelle version de l'éditeur d'Instagram Reels, rendant l'édition de vidéos plus facile et plus plaisante. Sur son annonce, l'entreprise technologique a par ailleurs souligné son engagement envers la créativité des utilisateurs. Elle déclare : « Nous nous efforçons de faire d’Instagram une maison pour les créateurs comme vous afin d’exprimer votre créativité, de vous connecter avec votre public et de gagner votre vie ».

À noter que le nouvel éditeur Reels regroupe tous les éléments nécessaires (clips vidéo, audio, autocollants et superpositions de texte) sur un seul écran d'édition, permettant ainsi aux utilisateurs d'aligner et de chronométrer leurs vidéos plus facilement. Des images partagées par Meta montrent par ailleurs une fonctionnalité de timeline similaire à celle de TikTok, qui permettra aux utilisateurs d'ajuster le positionnement de leurs clips vidéos pour une synchronisation parfaite avec l'audio ou la musique. Cette mise à jour est déjà disponible pour les utilisateurs iOS et Android à travers le monde, et rendra les Reels d'Instagram encore plus attrayants pour les spectateurs.

Une section dédiée à la découverte de tendances a été ajoutée

Instagram a introduit une nouvelle fonctionnalité permettant aux créateurs de trouver des idées de contenu en explorant les tendances populaires, notamment les musiques. La section offre un accès facile aux chansons les plus populaires ainsi qu'au nombre de fois que les audios ont été utilisés, permettant aux utilisateurs de sauvegarder les musiques pour les intégrer à leurs Reels. Pour maximiser la viralité des vidéos, Instagram permet également aux utilisateurs de découvrir les hashtags populaires et de les utiliser au bon moment.

Les "Gifts" débarqueront bientôt en France !

Instagram a introduit une fonctionnalité appelée "Gifts" (ou cadeaux) qui permet aux utilisateurs de soutenir financièrement les créateurs de contenus sur leurs Reels. Les utilisateurs d'Instagram achètent des « Étoiles » pour envoyer des cadeaux virtuels dans les Reels des créateurs. Ceux-là reçoivent une rétribution en fin de mois en fonction des cadeaux reçus.

Cette fonctionnalité a été lancée fin 2022 aux États-Unis et sera bientôt disponible dans plusieurs autres pays, dont la France. Les créateurs peuvent également voir les noms des fans qui leur ont envoyé des cadeaux et les remercier avec une icône « Cœur ». Une fonctionnalité qui vise à favoriser le lien entre les créateurs de contenus et leur audience.