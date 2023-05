L'application d'Elon Musk enchaine les plantages ces derniers temps et celui-ci est plutôt gênant. Selon un expert en sécurité, Twitter aurait eu quelques soucis techniques récemment et ça pourrait bien poser problème aux personnes qui souhaitent effacer le passé. Le réseau social a en effet fourré son nez dans les affaires de plusieurs dizaine de milliers de compte et a fait resurgir des milliers de messages qui ne demandaient qu'à disparaître.

Twitter ressort de vieux dossiers

Si vous avez remarqué que des tweets ou des retweets que vous aviez supprimés sur Twitter sont réapparus ces derniers jours, vous n’êtes pas seul. Plusieurs utilisateurs de Twitter, y compris des journalistes de The Verge et le podcasteur Dick Morrell, ont signalé ce problème. Par exemple, Morrell avait supprimé 38 000 tweets en novembre dernier, mais 34 000 d'entre eux ont été restaurés par la plateforme la semaine dernière. D'après ZDNET, plus de 400 personnes ont signalé à Dick Morrell avoir rencontré des problèmes similaires.

Il est vrai que la réapparition des tweets et retweets supprimés est due à un bug. Toutefois, nous ne connaissons pas encore le nombre total de personnes concernées ni la cause précise de ce problème. Certains utilisateurs supposent que cela pourrait être lié à la migration des serveurs de l'entreprise et à une restauration accidentelle de données.

Un problème majeur qui aggrave une réputation déjà entachée

Ce nouveau problème peut causer de gros soucis à certains utilisateurs. Cela montre que l’infrastructure de Twitter a ses limites. Bien que la plateforme ait déjà connu plusieurs problèmes similaires par le passé, il semble que cela se soit aggravé depuis qu'Elon Musk a racheté la plateforme pour une fortune. Apparemment, il y a eu beaucoup de licenciements massifs, ce qui a entraîné une réduction importante du personnel du réseau social.

De plus, cela peut être considéré comme une mauvaise publicité pour Twitter en ce qui concerne la protection des données personnelles des utilisateurs. Certains de ces derniers, tels que le podcasteur Morrell, s'insurgent en disant que « cela montre que Twitter ne sait pas du tout comment protéger les données personnelles à l'échelle mondiale. Ils ne respectent même pas le RGPD à l'échelle mondiale ! »

Lorsque les médias ont contacté Twitter à ce sujet, leur réponse a été un « emoji caca ». Cela a été considéré comme une réponse pour le moins étonnante.

Il est clair que Twitter doit prendre des mesures sérieuses pour résoudre ces problèmes récurrents et regagner la confiance des utilisateurs. En attendant, il est recommandé d'être prudent avec les tweets supprimés et de vérifier régulièrement si ceux-ci ne réapparaissent pas de manière inattendue.