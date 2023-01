On arrête pas le progrès, et plus le temps passe plus ce qui était de la science fiction parait désormais plus proche que jamais. Façon... Terminator ?

Terminator de James Cameron est un film qui a marqué les esprits et le cinéma de science fiction de manière générale. Dans ces conditions, il est bien difficile de ne pas faire un effrayant parallèle avec certaines découvertes scientifiques comme celle de l’Université Chinoise de Hong Kong. Explications.

Le T-1000 de Terminator 2, bientôt une réalité ?

Des chercheurs de l’Université Chinoise de Hong Kong annoncent dans un papier scientifique avoir développé un robot qui rappelle beaucoup le fameux T-1000. Ce Terminator de Skynet qui possède l'incroyable possibilité de se liquéfier via un alliage "polymimétique". Dans le film, le personnage est incarné par l'acteur Robert Patrick et il avait de quoi donner clairement la trouille. Pourtant, on est sur la bonne voie pour un jour créer la même chose.

Le robot chinois peut en effet lui-aussi comme la création de Skynet dans Terminator 2, se liquéfier, et même s’évader d’une prison (miniature). La figurine est faite de gallium dans laquelle ont été incorporées des particules magnétiques. L'intérêt de ce métal est sa très basse température de fusion à 29,8°C. . Ainsi, en appliquant un champ d’induction magnétique, le matériau chauffe et va fondre très rapidement. Les particules permettent également de déplacer le tout hors de la cage. Le résultat spectaculaire est visible ci-dessous :

Dans leur étude les scientifiques montrent que leur robot peut aussi souder des circuits, délivrer des médicaments, et aider à faire sortir un corps étranger d'un tube digestif. Nous ne sommes pas encore sur un robot humanoïde façon Terminator capable de tenir une arme mais ça reste tout de même une évolution assez incroyable. Et si il est très clair que cela peut avoir un impact très positif sur la médecine ou l'industrie, on peut déjà aussi entrevoir les mauvais idées qui peuvent naitre d'un tel projet.

Donner aux robots la possibilité de basculer entre l'état liquide et l'état solide leur confère plus de fonctionnalitésexplique Chengfeng Pan , ingénieur à l'Université chinoise de Hong Kong qui a dirigé l'étude . Maintenant, nous poussons ce système de matériaux de manière plus pratique pour résoudre certains problèmes médicaux et techniques très spécifiques

Que pensez-vous d'une telle création façon Terminator ?