Le Steam Deck n'arrivera finalement pas cette année, mais pas avant février 2022. En cause : la pénurie de composants qui touche actuellement tout le petit monde la high-tech. En attendant, Valve travaille encore sur son PC/Console hybride, en améliorant notamment le SteamOS. Ainsi la mise à jour 20211120.2 permet de faire tomber le poids de l'OS à 10 Go contre 24 Go initialement. Une belle prouesse qui permet de profiter de 14 Go supplémentaire pour installer vos jeux.

Une belle liste de correction pour le Steam Deck

L'autre nouveauté c'est le nouveau design du mode TV "Big Picture", qui permettra une meilleure transition entre la portable et le PC. Voici la mise à jour dans son intégralité :

L’écran tactile du Steam Deck devrait désormais être fiable à chaque démarrage

Améliorations cosmétiques de la séquence de démarrage, qui devrait désormais être transparente

Correction de la sortie HDMI qui ne fonctionnait plus après une déconnexion sur certaines configurations

Amélioration des performances WiFi du Steam Deck

Mise à jour de la version groupée de Steam pour le premier démarrage

Le système d’exploitation et les logiciels préinstallés occupent désormais beaucoup moins d’espace sur le disque interne (10 Go, contre 24 Go). Cette mise à jour s’appliquera uniquement lors de la prochaine réimpression complète

Le BIOS 100 a été déployé pour les unités équipées de mémoire Micron, et le BIOS 29 pour les unités équipées de mémoire Samsung. Après la mise à jour vers cette version, vous serez invité à installer une mise à jour du BIOS la prochaine fois que vous serez connecté en alimentation secteur.

Mises à jour des pilotes du noyau pour le WiFi, l’audio, le GPU, et autres.

En clair, Valve profite du temps supplémentaire pour rendre l'expérience utilisateur beaucoup plus agréable sur son Steam Deck, dont seuls certains développeurs triés sur le volet peuvent pour l'heure profiter.