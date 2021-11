Depuis quelques heures, les personnes ayant réservé leur Steam Deck ont pu accuser réception d'un e-mail porteur d'une mauvaise nouvelle. En effet, Valve a annoncé que les premiers exemplaires de sa machine aux airs de Switch seront finalement livrés à partir de février 2022. Ce report de 2 mois s'explique de la même manière que les problèmes d'approvisionnement qui touchent les consoles de jeux vidéo, et plus largement la haute technologie. Le monde reste au ralenti à cause d'un certain virus. Et les composants tardent à arriver.

Le lancement de Steam Deck est retardé de deux mois, nous nous excusons pour ce délai. Nous avons fait de notre mieux pour contourner les problèmes liés à la chaine d'approvisionnement mondiale, mais en raison d'une pénurie de matériaux, les composants n'arrivent pas à temps dans nos usines de fabrication pour que nous puissions respecter les dates de lancement initiales. Nous avons mis à jour nos estimations du temps de fabrication et pensons que les premières livraisons de Steam Deck devraient pouvoir être honorées en février 2022, nouvelle date de début de la file d'attente pour les réservations. Vous conservez votre place dans la file d'attente, mais les dates de commande associées seront décalées en conséquence. Elles seront mises à jour peu après cette annonce.

Valve indique travailler à l'amélioration des délais. Une surprise est toujours possible. L'agenda se trouve bouleversé du même délai pour tout le monde. Votre place dans la file d'attente reste la même. Pour votre serviteur, qui a finalement craqué le 19 juillet 2021, la commande sera possible à partir du 2ème trimestre 2022. Mais vous vous en foutez sûrement, d'ma vie. Et vous avez bien raison.

Steam Deck...alé

Au cas où vous n'auriez pas suivi, le Steam Deck est un PC portable avec écran LCD de 7 pouces de diagonale affichant du 1280x800 à 60Hz et embarquant un processeur APU personnalisé d'AMD, avec du Zen 2 à 4 coeurs/8 threads cadencé entre 2,4 et 3,5 GHz et du RDNA 2 à 8 UC entre 1 et 1,6 GHz et 16 Go LPDDR5. Une bonne bécane pourrait-on dire, pour se balader avec sa ludothèque Steam n'importe où.

Rappelons qu'il existe trois offres différentes, que voici détaillées :

Pour 419 euros :

un modèle disposant d'un stockage de 64 Go eMM

un étui de transport

Pour 549 euros :

256 GO de stockage SSD NVMe

un étui de transport

un bundle de profil exclusif de la communauté Steam

Pour 679 euros :

512 GO de stockage SSD NVMe

un verre avec traitement antifreflet de qualité supérieure

un étui de transport exclusif

un bundle de profil exclusif de la communauté Steam

un thème de clavier virtuel exclusif

Notez enfin que si vous aviez préalablement mis une pièce dessus et que vous souhaitez connaître la fenêtre d'arrivée dans votre boîte aux lettres, il suffit de vous rendre sur la page du Steam Deck sur Steam. En étant connecté à votre compte, dans l'encadré de réservation, vous aurez le rappel de la date de votre réservation et le délai estimé.