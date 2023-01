Les jeux deviennent de plus en plus gourmands, que ce soit en matière de volume que de vitesses. Avoir un bon SSD devient indispensable, et aujourd'hui, une occasion en or se présente. Le Crucial PS5 Plus est en solde et ça se passe chez Amazon !

Réduction de 25 % sur un NVMe de 1 To idéal pour la PS5

Depuis quelques années, les consoles s'adaptent peu à peu aux composants informatiques PC, et c'est le cas de la PS5 qui se marie très bien avec ce SSD de 1 To.

En temps normal, le Crucial PS5 Plus est vendu au prix de 134,90 €. Désormais, en cette période de soldes, il est disponible à l'achat à partir de 99,64 €, une occasion à ne pas rater si vous souhaitez étendre le stockage de votre console.

Soldes PS5 SSD : pourquoi s'acheter un SSD NVMe pour sa console de salon ?

D'abord, si vous comptez sur le SSD de base de votre PS5, vous serez vite limité en termes de stockage. Comme cité précédemment, les jeux les plus récents deviennent de plus en plus gourmands et un minimum de 1 To de stockage est nécessaire si vous souhaitez ne plus avoir à désinstaller des jeux que vous aimez bien pour en installer d'autres.

Encore, ce genre de SSD pourra suivre la cadence de votre connexion internet. À quoi sert d'avoir de la fibre optique à haut débit si votre disque dur n'arrive pas à suivre le rythme ?

Enfin, et le plus important, ce SSD prolongera la durée de vie de votre console en réduisant les pics de chaleurs au maximum grâce à la protection thermique adaptative. Ce SSD ne chauffera pas plus que ce qu'il ne faut.