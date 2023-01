Les jeux deviennent de plus en plus gourmands, obligeant les gamers à avoir de plus en plus d'espace et des méthodes de stockage de plus en plus rapide sur leurs consoles et PC. Pour anticiper un potentiel espace insuffisant sur votre PS5, profitez d'une belle promotion sur le SSD à 1 To chez la Fnac en ces temps de soldes d'hiver 2023.

Soldes 2023 : un SSD parfait pour étendre le stockage de votre PS5

La console NextGen de chez Sony a beau être admirable sur plusieurs points, néanmoins, le stockage n'est pas son point fort. En 2023, les 660 Go de stockage disponibles sur la console, en comptant le volume de l'OS, est peu suffisant quand on prend en considération le volume des jeux les plus récents et celui des jeux qui s'apprêtent à sortir.

Quand vous installez des jeux tels que God of War: Ragnarök, qui pèse quasiment 100 Go, vous serez vite limité en nombre de jeux. Seagate est là pour remédier à ce problème.

Ce FireCuda NVMe de Seagate est disponible à l'achat à partir de 229,99 € au lieu de 259,99 €, une occasion à ne pas rater si vous souhaitez ne jamais avoir de soucis de stockage.

Le FireCuda 530 1 To est rapide, efficace et surtout solide !

Atteignant une vitesse de 7300 Mo/s en lecture et 6900 Mo/s en écriture, le FireCuda 530 se positionne parmi les SSD les plus rapides présents sur le marché actuel ; de quoi dire adieu aux chargements interminables. 1000 Go sont disponibles sur ce SSD ; de quoi héberger une dizaine de jeux de votre choix, même les plus gourmands !

De plus, ce NVMe est doté d'un dissipateur thermique pour prolonger sa longévité en réduisant les pics de chaleur.