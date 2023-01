Vous en avez marre de votre PC qui rame ? Les temps de chargement sont extrêmement lents et vous n'avez plus d'espace disponible ? Vous cherchez un SSD qui soit à la fois performant et spacieux ? Grâce aux soldes en cours, nous avons la meilleure solution pour vous !

Soldes d’hiver 2023 : Un SSD de 4To, parfait pour booster un PC ou une PS4, bénéficie de -117 €

On le sait tous, les SSD ont, depuis quelques années, littéralement remplacé les anciens HDD magnétiques qui assuraient le stockage. Ils offrent des performances largement plus élevées que ces derniers, une consommation électrique inférieure et un silence absolu lors de leur utilisation. Mais le seul inconvénient de ces disques flash, c'est leur prix.

Les puces de mémoire NAND coûtent cher. C’est d'ailleurs à cause de cet inconvénient que les fabricants offrent des capacités de stockage assez limitées dans leurs produits. On peut notamment remarquer que la PS4 Pro existait en version 2To, alors que la PS5 n’offre plus que 512 Go. Et c'est le même cas pour les PC portables. Mais grâce aux soldes, les prix des SSD ont baissé. Désormais, il est possible de s'offrir un SSD performant à prix abordable ! C’est d'ailleurs le cas avec le MX500 4To de chez Crucial. Ce SSD se vendait à 440.63 €, mais grâce aux soldes, il est proposé à 323.59 € seulement par Amazon.

SSD 4To MX500 : le disque parfait pour un vieux PC ou une PS4

Remarque : il s’agit ici d’un SSD SATA et pas d’une barrette M.2. Ce disque n'est donc pas compatible avec les PC portables récents ni avec une PS5. Pour autant, tous les PC de bureau pourront l'utiliser, et même quelques anciens PC portables et les PS4.

Bien sûr, les performances d'un SSD sont inférieures à ce qu’offre un SSD M.2, mais elles restent, tout de même, largement au-dessus de ce qu’on peut trouver chez un HDD. Le MX500 offre une performance de 560Mo/s en lecture et 510Mo/s en écriture. En remplaçant un vieux HDD par ce SSD, la différence sera phénoménale.

Si la console dont vous souhaitez booster le stockage est la PS5 et non la PS4, il vaut mieux voir du côté de Western Digital.