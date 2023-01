Les smartphones haut de gamme ne cessent de monter en prix, dépassant parfois même la barre des 1000 €, ce qui n'est pas évident pour les personnes à petits budgets qui veulent s'offrir un smartphone digne de ce nom. Heureusement, durant ces soldes, le smartphone Galaxy S21 FE est à un excellent prix chez Rakuten !

Soldes smartphone : une réduction de 334 € sur l'excellent Galaxy S21 FE 5G

Ce smartphone, sortie en janvier 2022, regroupe tout ce que la communauté de Samsung adore, d'où son nom FE (fan edition). Lancé au prix de 759 €, ce smartphone est désormais disponible à seulement 425,98 €, soit une réduction 334 € ! Une occasion à ne pas rater si vous souhaitez vous procurer, à bas prix, un téléphone doté de specs dignes d'un haut de gamme.

Quelques caractéristiques du Galaxy S21 FE 5G

Comme dit précédemment, ce smartphone regroupe tout ce que les fans de Samsung trouvent essentiel, soit :

Un magnifique écran Dynamic AMOLED de 6,4 pouces d'une résolution Full HD+ et un taux de rafraichissement de 120 Hz. Cet écran est parfait pour la consommation de films et séries, et même pour le gaming sur consoles !

Côté appareil photo, il dispose de 3 capteurs à l'arrière et 1 capteur à l'avant pour les selfies. Le capteur principal est un grand-angle de 12 MP avec une ouverture f/1,8. Le second est un ultra-grand-angle de 12 MP de très bonne qualité. Le dernier est un téléobjectif ×3 de 8 MP qui ouvre à f/2,4. Cette configuration est très polyvalente et vous permettra de varier vos plans en switchant entre les capteurs ; parfait pour les Instagram !

Regardons du côté des performances maintenant. Son processeur, un Snapdragon 888, couplé à 6 Go de RAM, lui procure une fluidité très agréable. Vous ne ressentirez aucun ralentissement lors de l'utilisation !

Sa batterie de 4500 mAh fournit une journée d'utilisation classique, mais ce n'est pas tout : grâce à la charge rapide, le S21 FE monte de 0 à 50 % en 30 min !

Ne ratez pas cette occasion et procurez-vous cet excellent téléphone à seulement 425,98 € !