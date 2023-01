Le Samsung Odyssey Neo G9 est très connu chez les gamers, c'est un écran gaming incurvé et ultra-large. D'ailleurs, à l'occasion des soldes d'hiver 2023, cet écran profite de 23 % de réduction chez Amazon !

Soldes 2023 : Un écran gaming d’exception à un tarif très attractif

Doté d'une diagonale vertigineuse, et d'une réactivité instantanée, l’Odyssey Neo G9 de Samsung est la star des écrans pour PC gaming. De plus, avec son design incurvé, cet écran vous offre une totale immersion dans vos sessions de jeux vidéo.

Les soldes d’hiver sont l’occasion rêvée pour mettre la main sur ce moniteur PC doté d'une résolution Double WQHD (5120 par 2160 pixels), cet écran gaming de chez Samsung voit son prix chuter à 1549 euros chez Amazon, au lieu de 1999 euros en temps normal.

En tout, ça vous fera une économie de 450 euros, soit 23 % de moins que son prix de base. Si vous ne pouvez pas régler cette somme en une seule fois, Amazon vous propose également de payer en plusieurs mensualités — jusqu’à 24 échéances.

Les caractéristiques incroyables du Samsung Odyssey Neo G9 :

Doté d'une diagonale de 49 pouces et d'un format ultra-large, l’écran Samsung Odyssey Neo G9 vous plonge en totale immersion au cœur de vos aventures vidéoludiques. D'autant plus qu'il est incurvé à un rayon de courbure de 1000R, ce moniteur vous offre des angles de vision encore plus larges.

Grâce à sa technologie QLED, la dalle de cet écran vous offre un contraste profond et des couleurs très éclatantes. En plus, sa résolution Double WQHD donne vie aux graphismes de vos jeux vidéo.

En ce qui concerne les performances, cet écran est muni d'un taux de rafraîchissement maximal de 240Hz et d'un temps de réponse de seulement 1 ms, une latence quasi inexistante pour une fluidité encore plus vive. D'ailleurs, cet écran est renforcé par sa compatibilité avec les technologies G-Sync de NVIDIA et FreeSync d’AMD.