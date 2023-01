Samsung est devenu, avec sa gamme Z, le principal acteur sur le marché des smartphones pliants. En effet, le Z Flip du constructeur coréen représente le smartphone pliable le plus vendu au monde, démocratisant ainsi, petit à petit, cette technologie. Aujourd'hui, ce smartphone, petit et grand en même temps, bénéficie d'une réduction de 400 €, Le Z Flip 3 passe alors de son prix de lancement, qui est de 999 € à 599 €, une occasion à ne surtout pas rater en ces temps de soldes.

Soldes smartphones: le Z Flip 3, grand et compact à la fois

Ces dernières années, les smartphones deviennent de plus en plus encombrants, à tel point que certains modèles n'entrent même plus dans nos poches, certains constructeurs, comme Apple, ont opté pour des solutions plus classiques, produire des petits smartphones, tandis que d'autres, comme Samsung, innovent avec leurs smartphones pliants, qui permettent d'avoir un téléphone très compact quand il est plié, sans pour autant sacrifier les 6,7 pouces de l'écran une fois déplié.

Le Z Flip 3 est doté d'un écran super Amoled de 6,7 pouces, cet écran vous permettra de profiter de contrastes infinis, regarder vos vidéos et séries est un pur plaisir sur ce smartphone.

Niveau spécifications, il est équipé du Snapdragon 888, un processeur très puissant couplé à 8 Go de RAM, autant vous dire que l'expérience procurée par le Z Flip 3 est très fluide, zéro ralentissement, même en jouant à des jeux tel que Call Of Duty Mobile.

Côté photo, il intègre deux capteurs de 12 MP, cependant, le nombre de mégapixels ne veut rien dire, ce téléphone est capable de prendre des clichés dignes d'un smartphone haut de gamme.

Cependant, sa batterie de 3300 mAh pourrait inquiéter les potentiels acheteurs, une inquiétude prise en considération par Samsung, qui a su optimiser l'autonomie de son produit.