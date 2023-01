Les soldes d'hiver sont là, et les bons plans ne cessent de se multiplier, et l'une des meilleures offres en ce moment est le PC portable Lenovo Gaming 3, doté d'une RTX 3060, il est désormais disponible à moins de 900 €.

Un PC gamer muni d'une RTX 3060 et un Ryzen 5 au prix de 900 € !

Quoi de mieux en ces temps d'inflation croissante qu'une belle réduction sur un excellent PC portable doté d'un Ryzen 5 et une RTX 3060 pour faire tourner tous vos jeux favoris.

De base, le Lenovo Gaming 3 se vend à un prix de 1246.87 €, mais grâce aux soldes d'hiver, il est passé à 899.99 € chez Cdiscount, c'est un prix assez sympathique vu les performances que ce pc gamer peut offrir.

347 € d’économie sur le Lenovo Gaming 3 doté d'une RTX 3060

Pour l'écran, Lenovo est parti sur une dalle IPS de 15.6 pouces de diagonale, avec une résolution FHD (1920×1080). Cet écran est doté d'un taux de rafraichissement de 120Hz, ce qui devrait séduire les gamers qui cherchent les performances avant tout.

En ce qui est du GPU, il est équipé de la GeForce RTX 3060 avec 6 Go de mémoire en GDDR6, ce qui devrait permettre de profiter de n’importe quel jeu avec des graphismes plus que potables, et une fluidité au rendez-vous. Les jeux compétitifs comme CS:GO, Valorant et Fortnite pourront tourner sans souci avec des FPS très élevé.

Au cœur du châssis, on trouve le AMD Ryzen 5 5600H comme processeur, qui offre 6 cœurs à une fréquence de 3.3Ghz mais qui peut atteindre les 4.2 Ghz en mode boost. En ce qui est de la RAM, ce pc dispose de 8Go de mémoire RAM DDR4 cadencé à 3200Mhz sous la forme d’une barrette. Ce qui est insuffisant pour le gaming et certaines autres taches, mais rassurez-vous, cette machine dispose d'un autre emplacement libre pour la RAM, vous pourrez facilement doubler les capacités de votre mémoire vive en une quelques dizaines d’euros. Attention, le CPU du Lenovo Gaming 3 ne supporte pas plus de 16 Go de RAM au maximum.

Pour la partie stockage, ce PC est doté d'un SSD M.2 de 512 Go qu’on trouve dans la majorité des PC récent. Sachez toutefois qu’un slot M.2 est libre, vous pourriez donc facilement augmenter votre capacité de stockage en rajoutent un autre SSD.