Si vous êtes à la recherche de composants pour un montage PC, ou si vous souhaitez seulement changer quelques composants, Rue du Commerce propose souvent des offres alléchantes aux "gamers bricoleurs", comme ce kit composé d'un CPU Ryzen 5 et d'une carte mère B550M.

Une B550M DS3H ainsi qu'un Ryzen 5 5500 à seulement 209,90€ chez Rue du Commerce

S'il vous faut des composants de qualité pour une configuration puissante, ce kit, en vente chez Rue du Commerce, vous satisfera pleinement. Il comporte un CPU Ryzen 5 5500 ainsi qu’une carte mère B550M DS3H. Grâce au processeur Ryzen 5 5500, sorti en 2022, vous pourrez faire tourner des jeux récents sans aucun problème !

Ce kit CPU et carte mère se vend à 209,90 € chez Rue du Commerce, ce qui est assez honnête vu que le prix du Ryzen 5 5500 tourne autour des 120 € dans la fourchette basse, et celui de la carte mère ne descend quasi jamais de la barre des 100 €.

Kit AMD : un ensemble de composants puissants pour améliorer les performances de votre PC à un prix honnête

Le CPU Ryzen 5 5500 a été conçu pour faire tourner les derniers jeux à prix abordable. Il est muni de 6 cœurs et de 12 threads cadencés à 3,6 GHz. La fréquence peut être boostée jusqu’à 4,2 GHz. Et vous pouvez toujours l'overclocker pour des performances encore plus puissantes, qui atteindront les 4,6 GHz. Mais pour son prix "low cheap", la mémoire cache tourne seulement à 16 Mo.

La carte mère Gigabyte B550M DS3H est aussi destinée à une configuration gaming. Elle est compatible avec les processeurs Ryzen de 3e génération et peut accueillir des SSD Sata et NVMe. Mais son point fort est sa capacité à accueillir jusqu’à quatre barrettes de RAM DDR4 pour une capacité maximale de 128 Go.

Pour ce qui est de la connectique, la B550M est équipée de quatre connecteurs USB 2.0, quatre USB 3.0, un RJ45, un HDMI 2.1, un DVI-D, trois entrées jack, ainsi que deux connecteurs pour clavier/souris.