Vous êtes à la recherche d’un PC portable gaming pour jouer et travailler ? Profitez de ces soldes d’hiver pour mettre la main sur ce PC gaming muni d'une RTX 3050Ti à moins de 700 € !

Soldes d'hiver 2023 : Cdiscount offre un PC portable gaming à seulement 699 €

Vous aussi, vous attendiez les soldes d’hiver pour vous offrir un PC portable gaming à un prix raisonnable ? Vous avez eu raison ! Nous avons repéré un modèle de PC portable gaming chez Cdiscount, qui devrait vous intéresser, d'autant plus si votre budget se situe aux alentours de 700 €.

Le GF63 Thin de chez MSI bénéficie d’une grosse réduction de 343 € ! Et passe donc à 699,99 € au lieu de 1042,54 € chez Cdiscount ! Il s’agit d’un 15 pouces avec une configuration tout à fait potable pour profiter des jeux en 1080p, probablement l’une des offres de PC à petit budget les plus intéressantes pour le moment.

Profitez d'une bonne promotion sur le MSI GF63 Thin

Ce GF63 Thin convient parfaitement aux amateurs de jeux vidéos qui ne recherchent pas les performances ultimes. MSI a assemblé une configuration assez simple pour ce PC portable gaming, avec un écran FHD IPS de 15.6 pouces de diagonale. Cette dalle est dotée d'une colorimétrie de 45 % du spectre NTSC, mais surtout d'un taux de rafraichissement de 144 Hz qui devra surement intéresser les gamers.

Coté GPU, ce PC est équipé d'une GeForce RTX 3050 Ti de 4 Go de mémoire dédiée GDDR6, elle parviendra facilement à faire tourner les jeux du moment en 1080p. De plus, grâce à la technologie DLSS, vous pourrez même profiter d’un bon taux de rafraichissement sur les jeux qui supportent cette technologie. Toutefois, il ne faudra pas se montrer gourmand sur l'utilisation du ray tracing.

Côté CPU, on retrouve le i5-11400H de chez Intel, qui offre six cœurs qui tournent à une fréquence de 2.7 GHz, mais qui peut atteindre les 4.5 GHz en mode boost. En ce qui concerne la RAM, nous avons une barrette de 8 Go de mémoire DDR4 de 3200 MHz. Côté stockage, il est muni d'un SSD M.2 de 512 Go, plutôt classique pour ce genre de machines.