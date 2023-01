La RTX 4090 de Nvidia est la carte la plus puissante du marché pour le moment. Elle peut tout faire tourner, des jeux les plus gourmands en 4K avec Ray Tracing, jusqu'aux programmes les plus exigeants. Pendant ces soldes, une version custom est disponible à l'achat au prix de base des RTX 4090 sorties directement de chez Nvidia.

Matériel.net affiche la Gainward RTX 4090 Phantom à son prix de base

Dans le monde des gamers, il n'existe que deux choix au niveau des cartes graphiques : AMD ou Nvidia. L'entreprise AMD a toujours eu le dessus en termes de rapport qualité/prix, mais pour le moment, la puissance brute est clairement du côté de Nvidia. Parmi toutes les cartes graphiques disponibles sur le marché, aucune ne peut rivaliser avec la RTX 4090.

Sortie le 16 novembre 2022, cette carte est disponible à son prix de base chez Matériel.net ! Mais attention, il ne s'agit pas de n'importe quel modèle, mais d'un modèle custom. Habituellement, ces copies sont bien plus chères que les modèles fabriqués directement par Nvidia.

La Gainward RTX 4090 Phantom custom est disponible à 1 969,94 € chez Matériel.net

Nvidia RTX 4090 : la carte graphique la plus puissante du moment !

La RTX 4090 se vend à un prix assez élevé, mais ne vous inquiétez pas ! Ses performances sont à la hauteur. Avec cette carte graphique de chez Nvidia, vous n'aurez plus besoin de vous demander si vous pouvez faire tourner tel ou tel jeu sur votre PC. Mettez juste tous les graphismes à fond et profitez de votre jeu ! Mieux encore, avec l'architecture Ada Lovelace, cette carte pousse la barre encore plus haut que toutes les générations précédentes. Vous pouvez même jouer en 8K si vous avez un écran adapté et que votre jeu permet une telle résolution.

La Gainward GeForce RTX 4090 Phantom possède une fréquence boostée de 2520 MHz et de 24 Go de mémoire vidéo à 21000MHz en GDDR6X, avec 16 384 processeurs de flux. Concernant la connectique, vous disposerez d'un port HDMI 2.1 et de trois ports DisplayPort 1.4.