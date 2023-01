Les bonnes affaires ne cessent de se multiplier en ces soldes d'hiver, notamment sur les PC gamers. On trouve aujourd'hui, chez Boulanger, un PC fixe avec des composants puissants à un très, très bon prix.

Soldes 2023 : Jouer en 1440p avec ce PC !

Boulanger nous présente à prix cassé une machine qui ferait rêver tous les gamers ! Nommée ERAZER Engineer x10, cette tour est assemblée par Médion, un assembleur très peu connu, qui est pourtant une filiale de Lenovo.

Cette machine, qui peut faire tourner n'importe quel jeu en 1440p, est actuellement disponible à l'achat à partir de 1 199,99 € au lieu de 1 699,99 € initialement. Un prix particulièrement bas par rapport aux composants haut de gamme intégrés dans la tour.

la PC gamer ERAZER Engineer x10 de chez Médion

Quand on combine un i7 de 12ᵉ génération avec une RTX 3070 de 8 Go en GDDR6X VRAM, on peut s'attendre à une machine de guerre qui fera tourner la totalité des jeux, même ceux qui ne sont pas encore sortis. Le tout embarqué dans un magnifique boîtier en verre rétroéclairé de In Win.

Côté stockage, on est bien servis. Avec son SSD de 1 To en PCIe, plus besoin de s'inquiéter du volume des jeux. Fini l'attente interminable devant les temps de chargement !

Cette tour est certes optimisée pour le gaming, mais ce n'est pas la seule tâche qu'elle peut faire. Avec une telle puissance, la tour est même capable de faire fonctionner de gros logiciels de montage de façon très fluide, comme si la tour était conçue spécialement pour les créatifs. Sans oublier ses 16 Go de RAM DDR4, parfaits pour les multitâches.

Tout ce matériel est alimenté par un bloc d'alimentation de 650 watts. Pas besoin, donc, de s'inquiéter pour les futures mises à jour matérielles.

Si vous êtes plus PC portables, on vous conseille de jeter un œil sur le Lenovo Legion 5i.