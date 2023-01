En ce moment, les soldes sont à la seconde démarque, ce qui veut dire que les offres sur de nombreux produits sont de plus en plus attirantes. Aujourd’hui, on a repéré un PC portable gamer assez intéressent vu sa configuration solide, le tout à un tarif défiant toute concurrence.

Soldes : Un PC portable gamer muni d'une RTX 3060 à 799 € !

À peine les soldes ont entamé la seconde démarque que de nombreuses réductions supplémentaires sont apparues. Ça arrange surement les personnes qui cherchent à se procurer un PC portable, puisque ces derniers sont très souvent très chers. Ce constat est d’autant plus vrai que si on veut un PC avec une bonne carte graphique.

D'ailleurs, on a repéré une machine chez Cdiscount qui pourrait bien vous intéresser. Il s’agit d’un laptop avec une configuration solide qui vous permettra de profiter de tous les jeux récents en 1080p. La bonne nouvelle, c’est que ce PC Legion 5 de chez Lenovo voit son prix chuter grâce aux soldes, mais aussi du fait d’un petit code promo. De base, ce PC est affiché à 1299,99 €, mais actuellement, il est proposé au tarif de 849 € chez Cdiscount. En plus, en utilisant le code 50TOPINFO, vous obtiendrez 50 € de remise supplémentaire, ce qui fait passer le tout à seulement 799 € !

Soldes PC gamer Legion 5 : un laptop qui a de la gueule

Pour ce Legion 5, Lenovo est parti sur un écran 15,6" IPS FHD certifié Nvidia G-Sync et atteignant une luminosité de 250 cd/m². Il offre une colorimétrie qui couvre 45 % du spectre NTSC et un taux de rafraichissement de 120 Hz, ce qui devrait séduire les gamers qui cherchent une fluidité optimale.

En matière de composants, ce laptop est équipé d'une carte graphique Nvidia GeForce RTX 3060 avec 6 Go de mémoire vidéo GDDR6, un CPU AMD Ryzen 5 5600H avec ses 6 cœurs qui tournent à une fréquence de 3,3 GHz et atteignent 4,2 GHz en boost. Il est équipé de 8 Go de RAM DDR4 à 3200 MHz et d'un NVMe de 512 Go pour le stockage.