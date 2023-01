À la recherche d'une machine puissante à un prix intéressant pour jouer et travailler ? Durant les soldes d'hiver 2023, ce PC portable gamer équipé d'une carte graphique RTX 3070 profite d'une petite réduction.

Soldes d'hiver 2023 : -30 € sur le Lenovo Legion 5

Ce n'est un secret pour personne : les PC portables gamers coûtent cher. En effet, c'est justifié vu que ces machines font tourner un maximum de composants puissant dans un minimum d'espace, avec tous les problèmes de surchauffe que cela implique. Bref, tout ceci tire un peu les prix vers le haut et les choses se compliquent encore plus lorsqu'on souhaite un PC gamer équipé d'une carte graphique puissante.

Pendant cette période de soldes, plusieurs machines bénéficient d'une remise. Ici, nous allons nous intéresser au Legion 5 de chez Lenovo, qui est équipé d'une RTX 3070 et d'un processeur ADM Ryzen 7. Ce laptop est en promotion, même s'il s'agit d'une réduction modeste. De base, ce PC est affiché à 1279,99 €, mais il est désormais affiché à 1249,99 € chez Cdiscount, ce qui nous fait donc une petite économie de 30 €.

Soldes PC : un puissant PC gamer sous la barre des 1250 €

Le Legion 5 de chez Lenovo est équipé d'une dalle 15,6 pouces FHD IPS avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, ce qui est très bien pour le gaming. De plus, les amateurs de belles images seront aussi servis, vu que l'écran de ce PC dispose d'une colorimétrie qui couvre 100 % du spectre sRGB et une luminosité de 300 cd/m².

Côté carte graphique, ce PC est équipé de la Nvidia RTX 3070 qui possède 8 Go de mémoire vidéo GDDR6, ce qui vous permettra de faire tourner les jeux à fond à des FPS très élevés. Ce laptop gaming est aussi muni du Ryzen 7 5800H de chez AMD, qui dispose de 8 cœurs et d'une fréquence de 3,2 GHz, mais qui peut atteindre les 4,4 GHz en mode boost. Le tout est agrémenté de 16 Go de RAM DDR4 sous la forme de deux barrettes cadencées à 3200 MHz et d'un SSD NVMe de 512 Go pour le stockage. En bref, ni le gaming ni l'applicatif ne devraient vous poser un problème avec cette machine.