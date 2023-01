Que ce soit du côté de Nvidia ou d'AMD, les gamers sont souvent effrayés par les prix des cartes graphiques haut de gamme récentes, mais sincèrement, un modèle un peu moins premium est amplement suffisant, aujourd'hui. C'est d'ailleurs la RTX 3060 qui fera largement l'affaire, avec ses 12 Go de mémoire vidéo, et qui plus est, à un excellent prix !

Rue du Commerce réduit le prix de la RTX 3060

Avec la récente pénurie de semi-conducteurs, les cartes graphiques étaient rarement affichées à des prix abordables. Mais depuis quelque temps, les choses changent petit à petit. Désormais, c'est la RTX 3060 qui est disponible au prix intéressant de 349,90 €.

La RTX 3060 n'est pas forcement le GPU le plus puissant du moment, mais il comble la quasi-totalité des besoins d'un gamer, ce qui donne à cette carte graphique un excellent rapport qualité/prix.

La RTX 3060 est enfin disponible à un prix barré

Cette carte graphique de chez Nvidia est parfaite pour jouer en Full HD (1080p) et peut même produire des images en 2K sur les jeux compétitifs. Comme elle fait partie de la série RTX 3000, vous pourrez profiter des toutes dernières technologies telles que le RTX, qui procure des effets d'ombres et de lumières plus réalistes, et le DLSS, qui affine le rendu et booste le framerate.

Même si ce modèle n'est pas overclocké, il dispose d'un excellent système de refroidissement à deux ventilateurs. Étant très compacte, la RTX 3060 pourra trouver une place où se loger dans la plupart des configurations, même dans les mini-boîtiers.